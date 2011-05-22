نائب قهرمانی استان تهران به تیم هندبال ورامین رسید

مسئول هیئت هندبال شهرستان ورامین در گفتگو با خبرنگار مهر در ورامین اظهار داشت: در رقابتهای هنبال ساحلی که در سالن فدراسیون هندبال برگزار شد، هشت تیم قدرتمند از استان تهران مقابل یکدیگر صف آرایی کردند که نماینده ورامین توانست با اقتدار و با شکست تمامی حریفان به فینال راه یابد.

علی تاجیک ادامه داد: در بازی پایانی و با کسب نتیجه تساوی تیم هندبال جواهری امام رضا(ع) مقابل تیم قدرتمند شهرری، دو تیم در ضربات پنالتی رو در روی یکدیگر قرار گرفتند و این تیم شهرری بود که توانست با استفاده از تجربه بازیکنان خود با غلبه بر تیم ما عنوان نخست را از آن خود کند.

وی گفت: تیم ورامین در کمتر از یک هفته آماده حضور در این دوره از مسابقات شد و توانست با بضاعت کم علاوه بر کسب عنوان نایب قهرمانی استان، جواز حضور در رقابتهای کشوری را بدست آورد.

تاجیک افزود: مسابقات کشوری به میزبانی بابلسر برگزار خواهد شد و این تیم درحال آماده سازی برای کسب یکی از عناوین برتر کشوری است.