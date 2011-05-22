2 میلیون و 300 هزار بازنشسته بیمه تکمیلی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن مسافری با بیان اینکه پس از برگزاری مناقصه ، صندوق بازنشستگی کشوری در چارچوب ضوابط و مقررات از بین 7 شرکت بیمه ای سرانجام شرکت آتیه سازان حافظ وابسته به سازمان بیمه خدمات درمانی را به عنوان شرکت ارایه کننده خدمات بیمه ای به بازنشستگان در سال 90 انتخاب کرد گفت: بر اساس قرارداد منعقده این شرکت موظف است از روز اول خردادماه سال جاری به 2 میلیون 300 هزار نفر بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان خدمات بیمه ای ارایه کند. این مقام اظهارداشت : بر اساس قرارداد مقرر شد بیمه درمانی به همراه بیمه تکمیلی درمان از طریق این شرکت انجام گیرد.

مسافری تصریح کرد: با توجه به محدود بودن بودجه بیمه تکمیلی درمان در سال جاری و معیارهای صندوق بازنشستگی کشوری در انتخاب شرکت بیمه گر بر اساس حفظ منافع صندوق ، توجه به حقوق بازنشستگان ، سطح کیفی خدمات درمانی و پایین بودن تعرفه های درمانی اعلام کرده است .

مدیرکل فرهنگی اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری تاکید کرد: بازنشستگان و وظیفه بگیران تحت پوشش این صندوق برای دریافت کارت بیمه تکمیلی درمان نیازی به حضور در شرکت آتیه سازان حافظ نداشته و می توانند با مراجعه به سایت این شرکت به نشانی www.atiehsazan.ir تصویر کارت خود را دریافت کنند.

به گفته وی، هریک از بازنشستگان و وظیفه بگیران با ورود کد ملی و شماره دفترکل در این سایت به راحتی پرینت کارت خود را دریافت خواهند کرد.

