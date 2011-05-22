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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۳۱

در سایه سکوت جهانی اعلام شد:

گسترش شهرکهای صهیونیست نشین در بیت المقدس و کرانه باختری

گسترش شهرکهای صهیونیست نشین در بیت المقدس و کرانه باختری

دفتر ملی دفاع از زمین و مقاومت در برابر شهرک سازی، از تلاش صهیونیستها برای ساخت واحدهای جدید در شهرکهای صهیونیست نشین واقع در بیت المقدس اشغالی و کرانه باختری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، دفتر ملی دفاع از زمین و مقاومت شهرک سازی وابسته به سازمان آزادیبخش فلسطین(ساف) اعلام کرد: گروه موسوم به "جوانان یهودا و السامره" قصد دارد واحدهای جدیدی در بیت المقدس بسازد.

دفتر مذکور تاکید کرد گروههایی که در راستای ساخت واحدهای جدید در شهرکهای صهیونیست نشین تلاش می کنند، قصد دارند  واحدهای جدیدی در بیت المقدس و کرانه باختری احداث کنند.

این دفتر همچنین تصریح کرد: ساخت واحدهای جدید شهرک نشینی نشانه این است که اسرائیل قصد ندارد شهرک سازی را متوقف کند.

شایان ذکر است که با وجود تلاش مجامع بین المللی برای وادار کردن رژیم صهیونیستی به توقف شهرک سازی این رژیم بی اعتنا به خواست جهانی همچنان به این اقدامات غیر قانونی ادامه می دهد.

کد مطلب 1318197

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