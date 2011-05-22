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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۹:۲۴

در سال 89/

300 طرح سازنده در بسیج سازندگی اجرا شد

300 طرح سازنده در بسیج سازندگی اجرا شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مسئول سازمان بسیج سازندگی کشور گفت: 330 فعالیت و طرح سازنده سال گذشته توسط این سازمان اجرا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مجید خراسانی عصر یکشنبه در ستاد عالی اردوهای هجرت گلستان افزود: این طرح ها با همکاری بیش از 33 میلیون نفر روز نیرو اجرا شد.

وی اظهار داشت: تقویت جوانان در حزوه سازندگی و کمک به آبادانی کشور از جمله اهداف این سازمان است.
 
وی عنوان کرد: حضور جوانان در بسیج سازندگی حس مسئولیت پذیری را بیشتر می کند و غنی سازی اوقات فراغت از جمله ویژگیهای طرح های این سازمان است.
 
مسئول سازمان بسیج سازندگی کشور اساس اردوهای هجرت را فرهنگی دانست و افزود: به بهانه فعالیت عمرانی به فرهنگ روستا ورود می یابیم و هدف ما پوشش قرار دادن روستاییان در عرصه فرهنگی است.
 
سردار خراسانی تاکید کرد: امروز با خدمات رسانی در حوزه های مختلف، افکار عمومی و فرهنگی مردم از این اردوها استقبال می کند.
کد مطلب 1318204

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