300 طرح سازنده در بسیج سازندگی اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مجید خراسانی عصر یکشنبه در ستاد عالی اردوهای هجرت گلستان افزود: این طرح ها با همکاری بیش از 33 میلیون نفر روز نیرو اجرا شد.

وی اظهار داشت: تقویت جوانان در حزوه سازندگی و کمک به آبادانی کشور از جمله اهداف این سازمان است.

وی عنوان کرد: حضور جوانان در بسیج سازندگی حس مسئولیت پذیری را بیشتر می کند و غنی سازی اوقات فراغت از جمله ویژگیهای طرح های این سازمان است.

مسئول سازمان بسیج سازندگی کشور اساس اردوهای هجرت را فرهنگی دانست و افزود: به بهانه فعالیت عمرانی به فرهنگ روستا ورود می یابیم و هدف ما پوشش قرار دادن روستاییان در عرصه فرهنگی است.



سردار خراسانی تاکید کرد: امروز با خدمات رسانی در حوزه های مختلف، افکار عمومی و فرهنگی مردم از این اردوها استقبال می کند.