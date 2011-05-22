کتابهای کمک درسی موجود در کتابخانه های بویئن زهرا به روز می شود

به گزارش خبرنگار مهر علی اصغر رجبی در سیزدهمین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان بوئین زهرا که ظهر یکشنبه در فرمانداری برگزار شد اظهارداشت: با توجه به اینکه تامین تمامی کتاب های کمک درسی برای دانش آموزان مستلزم هزینه های زیادی است، تامین و تجهیز کتابخانه ها کمک خوبی برای نوجوانان و جوانان است و این مشکل را حل می کند.

وی اظهارداشت: به دلیل تغییراتی که در کتاب های درسی و به تبع آن در کتاب های کمک درسی صورت می گیرد، کتابخانه ها

باید خود را با این تغییرات هماهنگ کرده و به نسخه های جدید کتاب ها مجهز شوند.

رجبی ادامه داد: برخورداری کتابخانه ها از کتاب های مفید و مورد نیازعموم جامعه موجب افزایش حضور مردم در کتابخانه می شود ضمن اینکه زمینه استفاده بسیاری از دانش آموزان کم بضاعت از کتاب های کمک درسی مفید را نیز فراهم می کند.

این مسئول بیان کرد: برای انجام فعالیتهای فرهنگی و برنامه ریزی موفق جهت نهادینه کردن ارزش های فرهنگی باید

مسئولان مربوط با هم همکاری و تعامل داشته باشند و به جای متهم کردن و یا زیرسئوال بردن یکدیگر موجب افزایش انگیزه فعالیت در این عرصه شوند.

وی اضافه کرد: برای جلب همکاری مسئولان و دریافت بودجه برای فعالیت های فرهنگی می توان پروژه هایی را تعریف کرد زیرا تجربه نشان داده از طریق تقسیم بندی فعالیت ها نه تنها ابتکار و نوآوری بیشتری در ارائه خدمات صورت می گیرد بلکه فعالیت ها با کیفیت و سرعت بیشتری انجام می شود.

رجبی یادآور شد: توسعه کتاب و کتاب خوانی و ایجاد جامعه ای رشد یافته به بسیج و مشارکت همه مسئولان نیازمند است.

سیزدهمین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان بوئین زهرا با حضور مسئولان این شهرستان، معاون اداره کل کتابخانه های عمومی استان قزوین، کارشناس امور انجمن های اداره کل و اعضا منتخب در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد.