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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۹:۲۶

در سال جاری/

196 طرح محرومیت زدایی در گلستان اجرا می شود

196 طرح محرومیت زدایی در گلستان اجرا می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه نینوای گلستان گفت: 196 طرح محرومیت زدایی سالجاری در استان اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد حسین بابایی عصر یکشنبه در نشست استانداری افزود: سال قبل حدود 50 طرح محرومیت زدایی در مناطق مختلف استان اجرا شد.

وی اظهار داشت: هدف اصلی شکل گیری بسیج سازندگی را شکوفایی استعدادهای جوانان دانست و اظهار داشت: دانش و اندوخته های تئوری جوانان که در محیط درس و دانشگاه می آموزند باید با میدان عمل و کار میدانی ارتباط داشته باشد.
 
استاندار گلستان نیز فرهنگ کار و تلاش را بسیار با اهمیت برشمرد و بر برنامه ریزی، هدایت و راهنمایی جوانان تأکید کرد.
 
جواد قناعت تصریح کرد : نشاط و غنی سازی اوقات فراغت جوانان با برنامه ریزی مورد علاقه آنان رمز موفقیت در طرح اردوهای هجرت است.
 
وی گفت: کمک به توسعه و عمران و آبادانی و ترویج روحیه جهادی و انقلابی به سایر بخش های کشور از خصوصیات مهم طرح های بسیج سازندگی است.
کد مطلب 1318208

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