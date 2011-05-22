196 طرح محرومیت زدایی در گلستان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد حسین بابایی عصر یکشنبه در نشست استانداری افزود: سال قبل حدود 50 طرح محرومیت زدایی در مناطق مختلف استان اجرا شد.

وی اظهار داشت: هدف اصلی شکل گیری بسیج سازندگی را شکوفایی استعدادهای جوانان دانست و اظهار داشت: دانش و اندوخته های تئوری جوانان که در محیط درس و دانشگاه می آموزند باید با میدان عمل و کار میدانی ارتباط داشته باشد.

استاندار گلستان نیز فرهنگ کار و تلاش را بسیار با اهمیت برشمرد و بر برنامه ریزی، هدایت و راهنمایی جوانان تأکید کرد.

جواد قناعت تصریح کرد : نشاط و غنی سازی اوقات فراغت جوانان با برنامه ریزی مورد علاقه آنان رمز موفقیت در طرح اردوهای هجرت است.



وی گفت: کمک به توسعه و عمران و آبادانی و ترویج روحیه جهادی و انقلابی به سایر بخش های کشور از خصوصیات مهم طرح های بسیج سازندگی است.