آمار طلاق در میان مددجویان کمیته امداد کمتر از یک درصد است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، حسین انواری بعد از ظهر یکشنبه در بزرگداشت مقام زن در مجتمع فرهنگی تربیتی امام علی (ع) محمدشهر کرج افزود: مشاوره نقش مهمی در رفع اختلافات زندگی دارد و در این راستا کمیته امداد امام خمینی (ره) برنامه هایی را در این زمینه دنبال می کند.

وی ادامه داد: کمیته امداد در برنامه های ویژه در سطح مددجویان تحت حمایت آمار طلاق را به زیر یک درصد رسانده است.

این مسئول عنوان کرد: سلامت جامعه در گروی تربیت سالم فرزندان خانواده است و باید در این نهاد اجتماعی، استعدادها و توانمندیها شکوفا شوند.

وی اظهار داشت: در ایجاد تعادل در محیط خانواده، زن نقش اساسی و حیاتی دارد و با صبر، بردباری و تدبیر، مدیریت فضای زندگی و خانواده را عهده دار است.

انواری گفت: زن، منشا و سرچشمه جوشان در زندگی انسانها است که این امر، اهمیت جایگاه زن را بیش از پیش آشکار می کند.

توجه به محرومان یکی از ویژگیهای بارز حضرت فاطمه (س) بود

سرپرست کمیته امدادامام خمینی (ره) کشور گفت: توجه به محرومان یکی از ویژگی های بارز شخصیت حضرت فاطمه (س) بود و باید خصوصیات اخلاقی این الگوی برجسته را سرمشق قرار داد.

انواری ادامه داد: باید با تبعیت از رفتار حضرت فاطمه زهرا (س) عشق، ایثار، فداکاری و گذشت را در وجود خود نهادینه کنیم.

این مسئول افزود: پیامبرگرامی اسلام (ص ) بزرگترین الگوی پدران در تربیت فرزندان است والگوبرداری از شخصیت ایشان نیز بسیار مطلوب است.

همایش امروز با حضور تعدادی از بانوان امدادگر کمیته امداد در استانهای تهران و البرز و دفتر مرکزی برگزار شد.