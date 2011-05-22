به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح امروز در دیدار جمعی از مدیران دستگاه‌های مختلف شهرستان زاهدان با تأکید بر ماهیت مردمی انقلاب اسلامی ایران که پایه‌های آن بر اعتقادات دینی، آگاهی و بیداری مردم مسلمان و انقلابی ایران طی سالیان طولانی شکل گرفته گفت: این حرکت، ریشه در مکتب اهل بیت(ع) و مبارزات و مجاهدت‌های روحانیت اصیل به سردمداری امام راحل(ره) دارد.

وی در پاسخ به ابراز نگرانی برخی از حاضرین در جلسه در مورد تلاش جریان‌های انحرافی برای مخدوش کردن وحدت و اعتقادات دینی مردم گفت: ممکن است در مقطع و برهه‌ای خاص، جریان یا گروه و باندی خاص بتوانند تعمداً یا سهواً خدشه‌ای به ارزش‌ها وارد و انحرافی در مسیر انقلاب ایجاد و حتی طیف‌هایی را نیز ناخودآگاه با خود همراه کنند، ولی قطعاً جریان‌های انحرافی، بی‌ریشه و سطحی بوده و قادر به ادامه مسیر و تداوم برنامه‌های انحرافی خود نخواهند بود.

هاشمی رفسنجانی تأکید کرد: برگشت به مسیر اصیل انقلاب اسلامی که امام راحل بنیان گذاشتند، توجه به اصل ولایت فقیه و طرد جریان‌های انحرافی و متحجّر و در نهایت تکیه واقعی به پشتوانه عظیم مردم که همواره سرمایه‌ای عظیم برای انقلاب بوده‌اند، می‌تواند آینده‌ای روشن را برای نظام اسلامی ترسیم کند.

وی با اشاره به خیزش اسلامی مردم منطقه که ریشه در اعتقادات مردم مسلمان ایران از زمان مشروطه تاکنون دارد، گفت: در عصر ارتباطات و انفجار اطلاعات دیگر نمی‌شود حقایق را از ملت‌ها مخفی کرد و روند خیزش‌های مردمی در منطقه و جهان، رو به توسعه و گسترش خواهد بود و روش‌های استبدادی و دیکتاتوری در معادلات سیاسی آینده جهان جایی نخواهد داشت.

در این دیدار چند نفر از حاضرین دیدگاه‌ها و نظرات خود را در مورد مسائل روز و اوضاع شهرستان زاهدان مطرح کردند.