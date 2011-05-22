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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۹:۴۰

یدیعوت آحارونوت ادعا کرد:

آمادگی بشار اسد برای مذاکره با تل آویو

آمادگی بشار اسد برای مذاکره با تل آویو

رسانه های رژیم صهیونیستی مدعی آمادگی رئیس جمهوری سوریه برای از سرگیری مذاکرات با تل آویو شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه محیط، روزنامه صهیونیستی" آحارونوت" ادعا کرد که "بشار اسد" پیامهایی طی هفته های گذشته به آمریکایی ها فرستاده و از آمادگی خود برای از سرگیری مذاکرات با اسرائیل خبر داده است.

این روزنامه اسرائیلی مدعی شد: رئیس جمهوری سوریه ضمن اعلام آمادگی خود برای گفتگو با اسرائیلی ها پس از ثبات اوضاع کشورش، از حل همه مشکلات با اسرائیل خبر داده است.

روزنامه مذکور ادعا کرد: آمریکا نگران است که سرنگونی بشار اسد سبب شود سلاح های شیمیایی سوریه به دست تروریستها افتد یا رژیم جدید این کشور از آن استفاده کند.

کد مطلب 1318220

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