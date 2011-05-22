مراسم بزرگداشت محمد علی فرشچیان در همدان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، این مراسم با حضور مسئولان استانی و کشوری و به همت استانداری و دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد،

حاج محمد علی فرشچیان خیر مدرسه ساز و فعال عرصه سلامت در نقاط مختلف استان همدان اقدامات ارزنده ای انجام داده است.

احداث دبیرستان 12 کلاسه دخترانه فرشچیان، بیمارستان قلب فرشچیان همدان و مرکز روانپزشکی غرب کشور در همدان از جمله یادگارهای بنیاد پژوهشهای علمی و هنری محمد علی فرشچیان در استان همدان است.

حاج محمد علی فرشچیان برادر استاد محمود فرشچیان است که 24 اردیبهشت ماه به دیار باقی شتافت.