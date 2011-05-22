6 درصد جمعیت معتادان کل کشور را زنان تشکیل می دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، طاها طاهری در همایش ملی پلیس زن و مبارزه با مواد مخدر و روانگردان گفت: عدد اعتیاد زنان در سالجاری 6 درصد جمعیت اعتیاد در کل کشور است .

وی ادامه داد: دو مسله در زنان موجب علل گرایش آنان به اعتیاد می شود اول خانواده و دوم باورهای غلطی که در حوزه اعتیاد زنان در حال شکل گیری است و این باورهای غلط مصرف روانگردان ها را به سبک زندگی برای آنان تبدیل کره است.

قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدربا بیان این که امروز زنانی که مرتکب جرم در حوزه مواد مخدر می شوند توسط پلیس زن بازجویی ، بدرقه ، نگهداری و حتی مشاوره می شوند،گفت:مداخله پلیس زن در این حوزه اگر چه عمرش کوتاه است اما سرعتش بسیار عمیق و گسترده است و امیدواریم نیروی انتظامی با تقویت در بنیان های ساختاری بتواند به مداخله پیشگیرانه و کاهش آسیب در این حوزه نیز بیردازد.

در این مراسم ،سردار علیرضا جزینی دبیر همایش نیز با تاکید بر نقش سازنده پلیس زن در برخورد با زنان بزهکار در حوزه مواد مخدرگفت: کاهش سن اعتیاد ،فراگیر شدن اعتیاد و تاثیر عوامل فردی ،خانوادگی و اجتماعی شرایط نامساعدی را برای کشور بوجود آورده است.بنابراین ضروریست از ابعاد مختلف این مسله را بررسی و راه حلهایی را برای ریشه کن کردن آن پیشنهاد کنیم.

وی با اشاره به اینکه ادبیات علمی در حوزه پلیس زن بسیار کم است افزود، تمام تلاش ما در این همایش در جهت ایجاد این ادبیات است .

