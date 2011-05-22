مسئول هماهنگی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، مصطفی محمد نجار وزیر کشور طی حکمی مهدی جعفری را به سمت نماینده وزیر و مسئول هماهنگی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری منصوب کرد که متن این حکم به شرح ذیل است:

جناب آقای مهدی جعفری



با عنایت به مراتب تعهد ، درایت و تجارب به موجب این حکم جنابعالی را به سمت نماینده وزیر و مسئول هماهنگی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری منصوب می نمایم.



آموزش، اطلاع رسانی و توجیه کارکنان نسبت به مفاد قوانین و مقررات مربوطه و اجرای دقیق و کامل آن به منظور افزایش و تقویت روحیه قانون گرایی و برقراری محیط اداری سالم، ایجاد هماهنگی بین هیئت های استانی از جمله مواردی است که ضرورت دارد با برنامه ریزی مناسب و با هدف کاهش تخلفات احتمالی و سالم سازی محیط نسبت به آن تلاش و اهتمام نمایید.



توفیق شما را در انجام امور محوله وتحقق سیاست ها و برنامه های دولت خدمتگزار و عدالت محور در فراهم نمودن بستر و زمینه ارائه خدمت بهتر و بیشتر از درگاه پروردگار قادر متعال خواستارم.