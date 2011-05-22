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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۴۹

از سوی نجار ؛

مسئول هماهنگی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری منصوب شد

مسئول هماهنگی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری منصوب شد

وزیر کشور طی حکمی مهدی جعفری را به عنوان نماینده وزیر و مسئول هماهنگی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، مصطفی محمد نجار وزیر کشور طی حکمی مهدی جعفری را به سمت نماینده وزیر و مسئول هماهنگی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری منصوب کرد که متن این حکم به شرح ذیل است:

جناب آقای مهدی جعفری

با عنایت به مراتب تعهد ، درایت و تجارب به موجب این حکم جنابعالی را به سمت نماینده وزیر و مسئول هماهنگی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری منصوب می نمایم.

آموزش، اطلاع رسانی و توجیه کارکنان نسبت به مفاد قوانین و مقررات مربوطه و اجرای دقیق و کامل آن به منظور افزایش و تقویت روحیه قانون گرایی و برقراری محیط اداری سالم، ایجاد هماهنگی بین هیئت های استانی از جمله مواردی است که ضرورت دارد با برنامه ریزی مناسب و با هدف کاهش تخلفات احتمالی و سالم سازی محیط نسبت به آن تلاش و اهتمام نمایید.

توفیق شما را در انجام امور محوله وتحقق سیاست ها و برنامه های دولت خدمتگزار و عدالت محور در فراهم نمودن بستر و زمینه ارائه خدمت بهتر و بیشتر از درگاه پروردگار قادر متعال خواستارم.
کد مطلب 1318227

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