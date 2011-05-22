حادثه در آزادراه قزوین به رشت دو کشته برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اثر این حادثه که صبح امروز در لاین شمالی آزادراه قزوین، رشت حوالی سه راهی نیکویه روی داد، یک دستگاه اتوبوس با یک کامیون برخورد کرد که بر اثر آن دو نفر کشته و 17 نفر مجروح شدند.

به گفته سرهنگ زینلی جانشین فرمانده پلیس راه استان قزوین در این حادثه 10 نفر از مجروحان مرد و هفت نفر زن بودند که چهار نفر از مجروحان در بیمارستان بستری و بقیه به صورت سرپایی مداوا و از بیمارستان مرخص شدند.

مجروحان این حادثه توسط نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر و اورژانس به بیمارستانهای شهید رجایی و رازی قزوین منتقل شدند و تحت مداوا قرار گرفتند.

سرهنگ زینلی علت حادثه را نقض ماده چهار ایمنی راه و راه آهن از سوی راننده کامیون و تردد در بزرگ راه اعلام کرد.