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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۵۰

گزارش خبرنگار مهر از ازبکستان/

اخباری سومین مدال طلا را به تیم کشتی فرنگی ایران هدیه کرد

اخباری سومین مدال طلا را به تیم کشتی فرنگی ایران هدیه کرد

کشتی گیر وزن 84 کیلوگرم کشورمان با برتری برابر حریفی از کره جنوبی به عنوان قهرمانی رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا دست پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ازبکستان، دیدار فینال وزن 84 کیلوگرم بیست و یکمین دوره رقابت‌های کشتی فرنگی آسیا عصر امروز یکشنبه در سالن "یونوس آباد" شهر تاشکند بین داود اخباری از ایران و " چو هیو چول" از کره جنوبی برگزار شد.

در این مبارزه داود اخباری وقت اول با وجود تساوی 3 بر 3 برابر حریف به واسطه اجرای فن با امتیاز بالاتر به پیروزی رسید. در وقت دوم نیز کشتی گیر کشورمان به پیروزی یک بر صفر رسید و عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد تا سومین مدال طلای تیم ملی کشتی فرنگی ایران در مسابقات قهرمانی آسیا حاصل شود. در این وزن کشتی گیرانی از چین و ازبکستان به طور مشترک به عنوان سوم و مدال برنز دست یافتند.

تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان که در روز نخست به مدال مدال برنز توسط محسن حاجی پور و عبدالمحمد پاپی دست پیدا کرده بود، در روز دوم توسط علی محمدی و محسن قاسمی به دو مدال طلا دست پیدا کرده و قهرمانی‌اش را مسجل کرده بود.

کد مطلب 1318230

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