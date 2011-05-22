اخباری سومین مدال طلا را به تیم کشتی فرنگی ایران هدیه کرد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ازبکستان، دیدار فینال وزن 84 کیلوگرم بیست و یکمین دوره رقابت‌های کشتی فرنگی آسیا عصر امروز یکشنبه در سالن "یونوس آباد" شهر تاشکند بین داود اخباری از ایران و " چو هیو چول" از کره جنوبی برگزار شد.

در این مبارزه داود اخباری وقت اول با وجود تساوی 3 بر 3 برابر حریف به واسطه اجرای فن با امتیاز بالاتر به پیروزی رسید. در وقت دوم نیز کشتی گیر کشورمان به پیروزی یک بر صفر رسید و عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد تا سومین مدال طلای تیم ملی کشتی فرنگی ایران در مسابقات قهرمانی آسیا حاصل شود. در این وزن کشتی گیرانی از چین و ازبکستان به طور مشترک به عنوان سوم و مدال برنز دست یافتند.

تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان که در روز نخست به مدال مدال برنز توسط محسن حاجی پور و عبدالمحمد پاپی دست پیدا کرده بود، در روز دوم توسط علی محمدی و محسن قاسمی به دو مدال طلا دست پیدا کرده و قهرمانی‌اش را مسجل کرده بود.