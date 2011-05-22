شهرداری زرند کرمان به نوین سپاهان هم باخت

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و یکم رقابت‌های هندبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر امروز با دیدار تیم‌های شهرداری زرند کرمان و فولاد نوین سپاهان آغاز شد.

در این مسابقه تیم نوین سپاهان با نتیجه 31 بر 29 تیم شهرداری زرند کرمان را از پیش رو برداشت تا شاگردان محسن اخگر همچنان بر روی نوار ناکامی حرکت کنند.

شاگردان غلامی با برتری مقابل نماینده کرمان با تیم هپکو هم امتیاز شدند و شانس این را دارند که با ایستادن در نیمه اول جدول به کار خود در بیست و سومین دوره رقابت‌های هندبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور پایان دهند.

در ادامه دیدارهای این هفته فردا دوشنبه و در مهمترین دیدار هفته دو تیم ثامن الحجج سبزوار و ذوب آهن اصفهان به مصاف هم می‌روند. دومین مسابقه هفته بیست و یکم هم بین دو تیم دانشگاه صنعتی ارومیه و پارسیان تهران برگزار خواهد شد.

برنامه ادامه دیدارهای هفته بیست و یکم مسابقات هندبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* سنگ آهن بافق یزد - جوونک کازرون

* ثامن الحجج سبزوار- ذوب آهن اصفهان

* فولاد مبارکه سپاهان- شهرداری شهر کرد

* دانشگاه صنعتی ارومیه - پارسیان تهران

* هپکو اراک - مس کرمان

- جدول رده بندی مسابقات هندبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

1- فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 38 امتیاز

2- ذوب آهن اصفهان 35 امتیاز

3- صنعت مس کرمان 29 امتیاز

4- ثامن الحجج سبزوار 26 امتیاز

5- شهرداری زرند کرمان 22 امتیاز

6- هپکو اراک 20 امتیاز

7- فولاد نوین سپاهان اصفهان 20 امتیاز

8- سنگ آهن بافق یزد 17 امتیاز

9- دانشگاه صنعتی ارومیه 13 امتیاز

10- پارسیان تهران 10 امتیاز

11- جوونک کازورن 5 امتیاز

12- شهرداری شهرکرد 5 امتیاز