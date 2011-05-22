به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی در پیامی به مناسبت فرارسیدن سالروز میلاد پربرکت حضرت فاطمه زهرا(س) اظهار داشت: از جلوه‌های بسیار حساس و معرفت‌آموز حیات حضرات معصومین(ع) که مشحون به پیام‌های سعادت‌بخش و هدایت‌های عالی برای بشر در طول تاریخ و مرور اعصار و ادوار است، سیره خاص هر یک از آن بزرگواران است که در عصر خود و شرایط و اوضاع خاصی که با آن روبه‌رو شده‌اند در احیای دین و اعلاء کلمه اسلام و نجات جامعه از گمراهی، نقش اساسی داشته است.



وی اضافه کرد: در این میان و به مناسبت این ایام، موضع الهی حضرت فاطمه زهرا(س) را در نظر می‌گیریم که از ویژ‌گی‌های مختص به خود و امتیازاتی بی‌نظیر برخوردار است. اگر چه عمر ظاهری آن حضرت به واسطه ورود مظالم جانکاه، کوتاه شد و در عنفوان جوانی به لقاء‌الله شتافت اما در همین فرصت کوتاه، مواضعی را از خود نشان داد و مواقعی را از خویش به یادگار گذاشت که درس‌های آموزنده و سازنده آن در طول تاریخ برای همه، مخصوصاً ‌مسلمین، راه‌گشا و حق‌نما است.



این مرجع تقلید افزود: مواضع حضرت صدیقه طاهره(ع) در ایمان و معرفة الله، در عبادت و بندگی خدا، در زهد و بی‌اعتنایی به دنیا، در رحم و احسان و ایثار، در همسرداری و تربیت فرزند، در حفظ کرامت‌ها و حشمت‌های خاصی که اسلام برای بانوان توصیه کرده است، در رعایت ستر و عفاف و در نشان‌دادن تمام صفات برجسته‌ای که در سوره احزاب برای زنان، مانند مردان افتخار شمرده شده، نمونه و یگانه بود.



زنان محجبه ارزش خود را در سطح بین‌المللی حفظ می‌کنند



آیت الله صافی گلپایگانی با بیان اینکه امروز هم زنان جامعه اسلامی باید همانند آن بزرگوار، عزت و عفت اسلامی خود را حفظ کنند و ایشان را الگوی خود قرار دهند، گفت: آن حضرت نه تنها اسوه و الگو برای زنان است بلکه افتخار جهان بشریت و الگوی انسان‌های آزاده هستند، دفاع آن حضرت از ولایت حقه امیرالمؤمنین(ع) و مبارزه ایشان با ظالمین و ستمکاران- که به نام حمایت از اسلام و اجرای عدالت، ‌امام عادل را کنار گذاشتند- و در این راه جان شریف خویش را فدا کردند، برای همه درس و پند و اندرز است.



وی تصریح کرد: از جمله ویژگی‌های مهم آن حضرت که می‌تواند الگویی برای بانوان زهرایی باشد، اهتمام به حفظ حجاب و عفاف و دوری از اختلاط زن و مرد است؛ حجاب و عدم اختلاط با نامحرم برای زن مسلمان ارزشی بس والاست و زنان محجبه با حفظ حجاب، ارزش خود را در سطح بین‌المللی حفظ می‌کنند و امروز کسانی که خود را کنیز حضرت زهرا(س) می‌دانند باید همچون ایشان عمل کنند و برای حفظ حجاب و کرامات انسانی ارزش قائل شوند.



وی با بیان اینکه امیدوارم خداوند ما را قدردان نعمت ولایت اهل بیت(ع) دین و احکام شرع قرار بدهد و ما باید این احکام را مقدس بشماریم و به آنها افتخار کنیم، گفت: اینجانب، از عموم عزیزانی که در برگزاری مراسم و شادمانی ولادت آن حضرت و نیز ترویج مکتب اهل بیت خاصه حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا(س) اهتمام دارند به سهم خود تقدیر می‌کنم. امید است خدمات همگان در آستان فرشته پاسبان حضرت ولی عصر، ارواح العالمین له الفداء، به احسن وجه ‌به شرف درجه قبول نایل و موجب مسرت خاطر آن عزیز خدا باشد.