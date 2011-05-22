خراسان جنوبی رتبه نخست ثبت وقایع حیاتی در کشور را دارد

به گزارش خبرنگار مهر در درمیان علی پورحسین عصر یکشنبه در مراسم افتتاح مرکز ماکنیزه صدور شناسنامه شهرستان درمیان اظهارداشت: شهرستان درمیان با ثبت100 در صدی وقایع حیاتی مقام نخست استان را به خود اختصاص داده است.

وی از اختصاص 20 میلیون تومان برای خرید سخت ‌افزارهای مرکز مکانیزه صدور شناسنامه درمیان خبر داد و تصریح کرد: برنامه‌های کاربردی و نرم‌افزاری صدور شناسنامه مکانیزه استان در حال حاضر به صورت آفلاین است که تا پایان مرداد ماه سال جاری آنلاین می‌ شود.

وی گفت: راه‌اندازی مرکز صدور شناسنامه مکانیزه در شهرستان‌ها و مناطق سربیشه، سرایان، بشرویه، زیرکوه، خضری، دشت بیاض و خوسف نیازمند 100میلیون تومان اعتبار است.

پورحسین با بیان اینکه در حال حاضر 60 درصد شهرستان‌های استان دارای مرکز صدور شناسنامه مکانیزه هستند، اظهار داشت: مراکز مکانیزه صدور شناسنامه در تمامی شهرستان های استان تا اول مهر ماه سال جاری به بهره ‌برداری می ‌رسد.

مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی با بیان اینکه شناسنامه‌های افراد بالای 15 سال با اولویت شناسنامه ‌های مخدوش، غیر قابل استفاده و قدیمی در این مراکز مکانیزه تعویض می ‌شود، اضافه کرد: جمعیتی بالغ بر 670 هزار نفر در خراسان جنوبی زندگی می ‌کنند که قریب 509 هزار نفر بالای 15 سال سن دارند.

وی پروسه تعویض شناسنامه‌ های افراد بالای 15 سال را پنج ساله دانست و بیان داشت: از ابتدای سال آینده صدور کارت ملی هوشمند همزمان با سراسر کشور در خراسان جنوبی آغاز می ‌شود.

مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی از اجرای طرح آرشیو الکترونیکی اطلاعات شناسنامه‌ ای افراد به عنوان رویکرد جدید ثبت احوال یاد کرد و گفت: با اجرای این طرح مشخصات شناسنامه ‌ای افراد به صورت آنلاین در اختیار تمام ادارات ثبت احوال قرار می ‌گیرد و دیگر لازم نیست افراد برای تعویض شناسنامه‌ های خود به ادارات محل تولد مراجعه کنند.

پورحسین از راه‌اندازی سامانه آرشیو الکترونیکی اطلاعات افراد در آینده نزدیک در درمیان خبر داد و افزود: ثبت وقایع حیاتی، مکانیزه کردن مراکز صدور شناسنامه و انتشار آمار و اطلاعات وقایع حیاتی از جمله وظایف مهم اداره ثبت احوال به شمار می ‌رود.

مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی از کمبود 45 درصدی پرسنل نیروی انسانی در ادارات ثبت احوال استان خبر داد و گفت: منحصر به فردبودن، امنیت بالا و غیر قابل جعل بودن شناسنامه‌ های جدید سه ویژگی مهم این شناسنامه ‌ها به شمار می ‌رود.