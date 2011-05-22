به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله العظمی عبدالله جوادی آملی بعداز ظهر یکشنبه در دیدار اعضای ستاد حوزوی تدوین دایره‌المعارف دفاع مقدس اظهار داشت: با وجود دشمنی‌های شرق و غرب علیه ایران به لطف الهی و به برکت خون شهدا مشکلی نداریم، لذا در دایره المعارف دفاع مقدس باید کتابی بدون خلاف و مبالغه داشته باشیم تا ذخیره‌ای برای نظام شود.



مفسر بزرگ قرآن کریم اضافه کرد: حضرت ولی عصر(عج) یک حقیقت زنده و جاوید هستند که برای همه نورافکن بوده و اگر گروه خاصی فرمان ایشان را اطاعت کردند می‌توانند مشمول لطف او باشند و آن افراد عالمان دینی هستند.



وی افزود: حضرت علی(ع) با استناد به یکی از آیات سوره هود فرمودند که عالمان دین باقی‌اند و لذا کسانی صاحبان بقاء هستند که با بقیه‌الله(عج) رابطه داشته باشند.



آیت‌الله جوادی آملی افزود: حال باید بدانیم شرط این باقی بودن چیست؟ لذا اثر این تعهد حفظ نظام و رفتن به جبهه بوده که عالمان دین با هدف اصلی حفظ دین و مبارزه با ستم ظالمان پای به جبهه گذاشتند.



استاد برجسته حوزه علمیه قم افزود: این عالمان دین سهمی از جوامع الحکم دارند، حقیقت کلمه جامعه را به فرموده پیامبر(ص)، ایشان و امام علی(ع) داشتند و شعاعی از آن کلمات نصیب شاگردان آنها به عنوان عالمان دینی از مراجع تا محققان شده است.



آیت‌الله جوادی آملی ادامه داد: جامعیت گاه در مسایل علمی است که این بسیار ارزشمند است، اما جامعیت وزن و موزون نصیب هر کسی نمی‌شود.



وی افزود: جامع وزن و موزون شدن کار روحانیون است که شربت شهادت را نوشیدند و اگر کسی بخواهد در کفه ترازوی آخرت وزین باشد باید حق را با خود به همراه ببرد.