به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله العظمی عبدالله جوادی آملی بعداز ظهر یکشنبه در دیدار اعضای ستاد حوزوی تدوین دایرهالمعارف دفاع مقدس اظهار داشت: با وجود دشمنیهای شرق و غرب علیه ایران به لطف الهی و به برکت خون شهدا مشکلی نداریم، لذا در دایره المعارف دفاع مقدس باید کتابی بدون خلاف و مبالغه داشته باشیم تا ذخیرهای برای نظام شود.
مفسر بزرگ قرآن کریم اضافه کرد: حضرت ولی عصر(عج) یک حقیقت زنده و جاوید هستند که برای همه نورافکن بوده و اگر گروه خاصی فرمان ایشان را اطاعت کردند میتوانند مشمول لطف او باشند و آن افراد عالمان دینی هستند.
وی افزود: حضرت علی(ع) با استناد به یکی از آیات سوره هود فرمودند که عالمان دین باقیاند و لذا کسانی صاحبان بقاء هستند که با بقیهالله(عج) رابطه داشته باشند.
آیتالله جوادی آملی افزود: حال باید بدانیم شرط این باقی بودن چیست؟ لذا اثر این تعهد حفظ نظام و رفتن به جبهه بوده که عالمان دین با هدف اصلی حفظ دین و مبارزه با ستم ظالمان پای به جبهه گذاشتند.
استاد برجسته حوزه علمیه قم افزود: این عالمان دین سهمی از جوامع الحکم دارند، حقیقت کلمه جامعه را به فرموده پیامبر(ص)، ایشان و امام علی(ع) داشتند و شعاعی از آن کلمات نصیب شاگردان آنها به عنوان عالمان دینی از مراجع تا محققان شده است.
آیتالله جوادی آملی ادامه داد: جامعیت گاه در مسایل علمی است که این بسیار ارزشمند است، اما جامعیت وزن و موزون نصیب هر کسی نمیشود.
وی افزود: جامع وزن و موزون شدن کار روحانیون است که شربت شهادت را نوشیدند و اگر کسی بخواهد در کفه ترازوی آخرت وزین باشد باید حق را با خود به همراه ببرد.
قم - خبرگزاری مهر: مرجع تقلید شیعیان در مورد کارآمد بودن نظام اسلامی گفت: نظامی باقی خواهد ماند که با بقیهالله(عج) رابطه داشته باشد و آن نظامی که خدا عهدهدار حفظ اوست باقی میماند.
به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله العظمی عبدالله جوادی آملی بعداز ظهر یکشنبه در دیدار اعضای ستاد حوزوی تدوین دایرهالمعارف دفاع مقدس اظهار داشت: با وجود دشمنیهای شرق و غرب علیه ایران به لطف الهی و به برکت خون شهدا مشکلی نداریم، لذا در دایره المعارف دفاع مقدس باید کتابی بدون خلاف و مبالغه داشته باشیم تا ذخیرهای برای نظام شود.
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