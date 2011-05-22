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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۲۰:۲۶

مرکز صدور مکانیزه شناسنامه در درمیان افتتاح شد

مرکز صدور مکانیزه شناسنامه در درمیان افتتاح شد

درمیان - خبرگزاری مهر: سامانه و مرکز مکانیزه صدور شناسنامه برای افراد بالای 15 سال با حضور مسئولان استانی در شهرستان درمیان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر در درمیان، فرماندار درمیان عصر یکشنبه در مراسم افتتاح این طرح با اشاره به اینکه جمعیت این شهرستان بیش از 57 هزار نفر است، اظهارداشت: قریب 37 هزار و 600 نفر بالای 15 سال سن دارند.

رجبعلی براتی مهاجر پذیری، همسایگی با افغانستان و حضور طوایف مختلف عشایری را از ویژگی‌های بارز شهرستان درمیان برشمرد و بیان داشت: ثبت احوال پایه ‌گذار امنیت پایدار و پاسدار اسناد هویتی ایرانیان است.

وی با بیان اینکه شرق شهرستان بیشترین جمعیت مهاجر را در خود جای داده است، ادامه داد: کار کردن در دستگاه‌های حاکمیتی از ظرافت و پیچیدگی‌ های خاصی برخوردار است که نیازمند پرسنلی مجرب و هنرمند است.

فرماندار درمیان بر رسیدگی به موقع بر اسناد هویتی تأکید کرد و یادآور شد: هر گونه تسامح و بی‌ توجهی در بررسی اسناد هویتی، خسارات جبران ‌ناپذیری به دنبال دارد که سو استفاده عناصر ضد انقلاب، سازمان‌های اطلاعاتی و تروریستی استکبار تنها گوشه ‌ای از تهدیداتی است که هویت ایرانیان و امنیت ملی را به خطر می ‌اندازد.

کد مطلب 1318238

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