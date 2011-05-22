به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ازبکستان، دیدار فینال وزن 96 کیلوگرم بیست و یکمین دوره رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا عصر امروز یکشنبه در سالن "یونوس آباد" شهر تاشکند بین داود گیل نیرنگ از ایران و "ایوگنی آچکاسف" از ازبکستان در حضور کمتر از هزار تماشاگر برگزار شد.

در این مبارزه داود گیل نیرنگ وقت اول را با نتیجه یک بر صفر به سود خود به پایان برد اما در وقت دوم با همین نتیجه شکست خورد تا کار به وقت سوم کشیده شود. در وقت سوم ناداوری و حمایت مشهود ازبک‌ها برای گرفتن مدال طلا از ایران باعث شد تا داوران با یک امتیاز و اخطار بی مورد گیل نیرنگ را بازنده کنند. در این وزن کشتی گیرانی از اردن و کره جنوبی به عنوان سوم و مدال برنز مشترک دست پیدا کردند.

محمد بنا و اعضای کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان در پایان این مبارزه به شدت به قضاوت و عملکرد داوران اعتراض کردند اما به اعتراض آنها توجهی نشد.