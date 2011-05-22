به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل چابکی با بیان اینکه پروژه تهیه بانک اطلاعات تصویری شهر قم از اوایل خردادماه آغاز میشود افزود: این پروژه شامل تصویر برداری از کلیه معابر شهر با آخرین تکنولوژی برداشت تصاویر روز دنیاست که خروجی آن ایجاد بانک اطلاعات تصویری شهر با قابلیت ۳۶۰ درجه است.
وی به اهداف این پروژه اشاره کرد و گفت: پیاده سازی نقشه کامل شهر بر اساس بستر تصاویر ۳۶۰ با قابلیت حرکت، جستجو، مسیریابی و... که مهمترین کاربرد آن در مدیریت بحران در مواقع بروز بلایای طبیعی است، از جمله خروجی دیگر سیستم ایجاد شهر مجازی قم بر بستر وب خواهد بود که نیازهای متعدد شهروندان، گردشگران و زائران را در مسیر یابی و جستجو اماکن و آدرسها، به راحتی پاسخگو خواهد بود.
معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری قم در ادامه به مهمترین قابلیتهای این سیستم اشاره کرد و افزود: کاهش بازدیدهای کارشناسی بصری، ارتقای سطح کمی مدیریت مبلمان شهری، مدیریت پارکها و فضاهای سبز، مدیریت ترافیک و حمل و نقل، بارگذاری لایههای توریستی و بازدید از اماکن توریستی مذهبی سیاحتی در فضایی کاملا واقعی و کاهش مصرف سوخت از مهمترین قابلیتهای این سیستم است.
چابکی اظهار داشت: ژئور فرنس بودن برداشتهای تصاویر صورت گرفته و جانمایی دقیق آن بر اساس مختصات UTM جهانی یکی از مهمترین ویژگیهای طرح فوق بوده که بستر و امکانی را فراهم میکند تا در یک فضا و محیط واحد ارتباط چند سویه با مختصات مکانی در تصاویر ماهوارهای نقشههای دو بعدی، لایههای تفصیلی و لایههای ترسیم شده معابر بر قرار گردد.
وی در پایان از ارتقاء سیستم خدمات دهی نرم افزاری سیستمهای شهرسازی، نوسازی و درآمد خبر داد و افزود: این مجموعه با همکاری معاونت شهرسازی و اداره درآمد شهرداری قم، در نظر دارد در آیندهای نزدیک سرویسهای متعدد شهرسازی را از طریق بستر وب به شهروندان ارائه نماید که به همین منظور شهرداری منطقه یک قم به عنوان پایلوت انتخاب و پیاده سازی این سیستم ظرف مدت شش ماه آینده در این منطقه انجام خواهد پذیرفت.
قم - خبرگزاری مهر: معاون شهردار قم از تهیه بانک اطلاعات تصویری شهر قم و آغاز برداشت تصاویر ۳۶۰ درجهای از معابر این شهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل چابکی با بیان اینکه پروژه تهیه بانک اطلاعات تصویری شهر قم از اوایل خردادماه آغاز میشود افزود: این پروژه شامل تصویر برداری از کلیه معابر شهر با آخرین تکنولوژی برداشت تصاویر روز دنیاست که خروجی آن ایجاد بانک اطلاعات تصویری شهر با قابلیت ۳۶۰ درجه است.
نظر شما