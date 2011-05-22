بشیر باباجانزاده هم طلایی شد/ چهارمین طلا به تیم ملی فرنگی ایران رسید

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ازبکستان، دیدار فینال وزن 120 کیلوگرم بیست و یکمین دوره رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا عصر امروز یکشنبه در سالن "یونوس آباد" شهر تاشکند برگزار شد که طی آن بشیر باباجانزاده برابر "مینگ کیانگ" از چین به پیروزی رسید و مدال طلا گرفت.

در این مبارزه باباجانزاده در وقت اول با نتیجه 3 بر صفر حریف خود را شکست داد و در وقت دوم نیز یک بر صفر به پیروزی رسید و به مدال طلای آسیا دست یافت. در این وزن کشتی گیرانی از عراق و قرقیزستان به مدال برنز مشترک دست پیدا کردند.

پیش از این تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان در بیست و یکمین مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی آسیا توسط محسن حاجی‌پور و عبدالمحمد پاپی به مدال برنز رسیده بود و علی محمدی، محسن قاسمی و داود اخباری نیز تیم ایران را صاحب مدال طلا کرده بودند.