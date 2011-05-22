درخواست عاجزانه عریقات از صهیونیستها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الاهرام ،"صائب عریقات" گفت : "بنیامین نتانیاهو" باید هر چه سریعتر موضع خود را درباره تشکیل دو دولت مستقل فلسطین و اسرائیل مشخص کند.

وی افزود: هدف از مذاکرات تشکیل دولت مستقل فلسطین بر اساس مرزهای 1967 است و هر مذاکره ای هم باید در این چارچوب انجام شود.

عریقات با تکیه بر اظهارات پوشالی و دروغین اوباما و ادعاهای وی درباره حمایت از تشکیل کشور مستقل فلسطین گفت: آنچه ما هم اکنون می خواهیم از زبان "بنیامین نتانیاهو" بشنویم موضعگیری درباره اظهارات" باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا است.

وی بیان کرد: نتانیاهو پیش از دیدار جمعه گذشته با اوباما در کاخ سفید، دستور ساخت 1500 واحد شهرک سازی جدید را داده بود که این نشانه تلاش وی برای نابودی روند سازش است..