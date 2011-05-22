  1. بین الملل
  2. سایر
۱ خرداد ۱۳۹۰، ۲۰:۰۰

رویکرد سازشکارانه ادامه دارد/

درخواست عاجزانه عریقات از صهیونیستها

درخواست عاجزانه عریقات از صهیونیستها

عضو کمیته مرکزی سازمان آزادیبخش فلسطین(ساف) در ادامه مواضع سازشکارانه تشکیلات خودگردان و چشم پوشی از حق مشروع ملت فلسطین در تشکیل کشور بر تمام سرزمینهای اشغالی، خواستار موضعگیری شفاف نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره تشکیل دو دولت در اراضی اشغالی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الاهرام ،"صائب عریقات" گفت : "بنیامین نتانیاهو" باید هر چه سریعتر موضع خود را درباره تشکیل دو دولت مستقل فلسطین و اسرائیل مشخص کند.

وی افزود: هدف از مذاکرات تشکیل دولت مستقل فلسطین بر اساس مرزهای 1967 است و هر مذاکره ای هم باید در این چارچوب انجام شود.

عریقات با تکیه بر اظهارات پوشالی و دروغین اوباما و ادعاهای وی درباره حمایت از تشکیل کشور مستقل فلسطین گفت: آنچه ما هم اکنون می خواهیم از زبان "بنیامین نتانیاهو" بشنویم موضعگیری درباره اظهارات" باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا است.

وی بیان کرد: نتانیاهو پیش از دیدار جمعه گذشته با اوباما در کاخ سفید، دستور ساخت 1500 واحد شهرک سازی جدید را داده بود که این نشانه تلاش وی برای نابودی روند سازش است..

کد مطلب 1318246

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها