به گزارش خبرنگار مهر، 6 بازرس کنفدراسیون فوتبال آسیا به سرپرستی سوزوکی مدیر لیگ حرفهای AFC صبح امروز یکشنبه در ششمین روز اقامت خود در ایران ضمن بازدید از دو باشگاه نفت تهران و راه آهن شهرری و ورزشگاههای دستگردی و اکباتان از بخشهای حقوقی، مالی و بازاریابی این دو باشگاه بازدید کردند.
در این بازدید مسئولان AFC پیشرفتهای ورزشگاه اکباتان به عنوان ورزشگاه اختصاصی تیم راه آهن را قابل توجه عنوان کردند و از تغییرات انجام شده در این ورزشگاه و دستیابی به استانداردهای مورد نظر AFC تقدیر کردند. بازرسان AFC همچنین بر رفع نواقص موجود در ورزشگاه دستگردی تهران تاکید کردند.
بازرسان کنفدراسیون فوتبال آسیا عصر امروز با سفر به استان قم از بخشهای مختلف اداری، مالی و حقوقی باشگاه صبای قم و همچنین ورزشگاه یادگار امام (ره) این شهر بازدید کردند.
گروه بازرسان AFC قرار است امشب به تهران بازگردند و فردا دوشنبه با سفر به شهرهای شیراز و اصفهان از امکانات باشگاههای مقاومت سپاسی و ذوب آهن و سپاهان بازدید خواهند کرد.
بازدید فرستادگان ویژه کنفدراسیون فوتبال آسیا از باشگاههای لیگ برتری ایران که از 26 اردیبهشتماه آغاز و دو هفته به طول میانجامد در راستای امتیازدهی به تیمهای لیگ فوتبال ایران و تعیین سهمیه کشورمان در لیگ قهرمانان آسیا تا سال 2014 صورت میگیرد.
نظر شما