نخستین فاز مجتمع عظیم آبرسانی به سلفچگان قم افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین فاز مجتمع عظیم آبرسانی سلفچگان ظهر یکشنبه با حضور استاندار قم، مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان و جمعی از مدیران استان به بهره برداری رسید.



هدف از افتتاح این طرح تأمین آب شرب و بهداشتی مناسب و مطمئن برای منطقه ویژه اقتصادی و روستایی سلفچگان است.



مخزن دو هزار و ۵۰۰ متر مکعبی شماره یک و ساختمان‌های جانبی (شامل: ایستگاه پمپاژ، ساختمان پست برق و دیزل ژنراتور و نگهبانی) با قابلیت افزایش پنج هزار متر مکعب، مخزن ۵۰۰ متر مکعبی شماره دو با قابلیت افزایش یک هزار متر مکعب و مخزن ۵۰۰ متر مکعبی شماره سه و ساختمان‌های جانبی مشخصات فنی طرح‌هایی است که توسط استاندار قم مورد بهره‌برداری قرار گرفت.



خطوط انتقال این طرح از سه راهی نیزار تا مخزن منطقه ویژه اقتصادی به طول ۲۲ کیلومتر با اقطار ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیمتر است.



میزان ظرفیت انتقال آب در این طرح 5 میلیون متر مکعب در سال است که تاکنون بیش از 100 میلیارد ریال برای این پروژه مهم هزینه شده است.



اثر بخشی این طرح نیز توزیع پایدار آب در روستا‌ها، کاهش آمار حوادث و اتفاقات در شبکه توزیع آب روستا‌یی، افزایش عمر مفید تأسیسات و جذب نیرو در مناطق فوق با وجود ایجاد قطب صنعتی منطقه است.



احداث خط انتقال از مخزن منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان تا مخزن روستای باغ یک و شرکت شهرکهای صنعتی به طول ۱۹ کیلومتر در فاز دوم، احداث خط انتقال از مخزن منطقه ویژه اقتصادی تا مخزن روستای راهجرد به طول ۲۲ کیلومتر با اقطار ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیمتر در فاز دوم و امکان آبرسانی به بخش خلجستان و قاهان با امکان افزایش ظرفیت خط انتقال در فاز سوم از جمله کارهای آتی است که در منطقه انجام خواهد شد.



سلفچگان به عنوان یکی از قطب‌های مهم اقتصادی، صنعتی و دامداری و کشاورزی مطرح بوده و احداث و بهره برداری از این مجتمع بزرگ آبرسانی به حفظ جمعیت بومی، جلوگیری از مهاجرت و رشد و شکوفایی منطقه کمک شایانی خواهد کرد.