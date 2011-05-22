300 برنامه در همدان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، جعفر زمردیان بعد از ظهر یکشنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران اظهار داشت: امسال حجم برنامه های در نظر گرفته شده برای اجرا در این روز در استان همدان در مقایسه با سال گذشته چهار برابر شده است .

زمردیان با اشاره به نامگذاری سوم خردادماه به عنوان روز مقاومت و ایثار، افزود: برای برگزاری مناسب و شایسته برنامه های این روز یک ستاد استانی و 9 ستاد شهرستانی در همدان فعال شده است .

وی با بیان اینکه تقسیم بندی برنامه ها به نحوی است که تمامی شهرستان های استان همدان شاهد برگزاری برنامه هایی در این روز هستند، گفت: از 297 برنامه در نظر گرفته شده برای این روز 223 برنامه فرهنگی است .

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان همدان افزود: 28 برنامه ورزشی نیز در این روز در استان همدان برگزار خواهد شد .

زمردیان از بهره برداری چند پروژه عمرانی بزرگ در استان همدان همزمان با روز مقاومت و ایثار خبر داد و گفت: چند پروژه نیز در همدان کلنگ زنی می شود .

مردیان هدف از برگزاری برنامه های بزرگداشت سوم خرداد را تبیین اتحاد ملی در خلق حماسه فتح خرمشهر و ایجاد زمینه پیوند بین نسل سوم انقلاب با رزمندگان عنوان کرد .