300 برنامه در همدان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، جعفر زمردیان بعد از ظهر یکشنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران اظهار داشت: امسال حجم برنامه های در نظر گرفته شده برای اجرا در این روز در استان همدان در مقایسه با سال گذشته چهار برابر شده است.
زمردیان با اشاره به نامگذاری سوم خردادماه به عنوان روز مقاومت و ایثار، افزود: برای برگزاری مناسب و شایسته برنامه های این روز یک ستاد استانی و 9 ستاد شهرستانی در همدان فعال شده است.
وی با بیان اینکه تقسیم بندی برنامه ها به نحوی است که تمامی شهرستان های استان همدان شاهد برگزاری برنامه هایی در این روز هستند، گفت: از 297 برنامه در نظر گرفته شده برای این روز 223 برنامه فرهنگی است.
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان همدان افزود: 28 برنامه ورزشی نیز در این روز در استان همدان برگزار خواهد شد.
زمردیان از بهره برداری چند پروژه عمرانی بزرگ در استان همدان همزمان با روز مقاومت و ایثار خبر داد و گفت: چند پروژه نیز در همدان کلنگ زنی می شود.
مردیان هدف از برگزاری برنامه های بزرگداشت سوم خرداد را تبیین اتحاد ملی در خلق حماسه فتح خرمشهر و ایجاد زمینه پیوند بین نسل سوم انقلاب با رزمندگان عنوان کرد.
وی گفت: تبیین نقش رهبری در گذر از بحران ها در دوران دفاع مقدس و پس از آن، تبیین نقش جوانان در فرماندهی و مدیریت جنگ و شناخت مولفه های غیر مادی و غیر نظامی در فتح خرمشهر از دیگر اهداف اجرای برنامه هاست.
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