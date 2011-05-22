باهنر،صدر و ابوترابی گزینه های نائب رئیسی مجلس/ گزارش جلسه فراکسیون

ولی اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در جلسه امروز هیئت رئیسه فراکسیون اصولگرایان مقرر شد جلسه شورای مرکزی فراکسیون سه شنبه بعد از ظهر برگزار شود،در این جلسه پیرامون نامزد های فراکسیون برای حضور در انتخابات هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصمیم گیری خواهد شد.

نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه انتخابات هیئت رئیسه مجلس چهارشنبه صبح برگزار می شود اظهار داشت: نمایندگان اصولگرای مجلس چهارشنبه صبح از لیست نامزد های اصولگرایان که در جلسه سه شنبه بعد از ظهر انتخاب شوند حمایت میکنند، نامزد هایی که در جلسه شورای مرکزی انتخاب نشده و آرای بالایی ندارند نباید مجددا در صحن علنی مجلس نامزد شوند.

اسماعیلی افزود: تنها کاندیدای مطرح برای احراز پست ریاست مجلس علی لاریجانی است و محمد رضا باهنر،حسن ابوترابی فرد و شهاب الدین صدر نیز کاندیداهای احراز پست نائب رئیسی مجلس هستند.

وی اظهار داشت: تا کنون 16 نفر برای احراز پست منشی هیئت رئیسه ثبت نام کرده اند تا در جلسه مجمع عمومی تعدادی از آن ها انتخاب شده و برای شرکت در انتخابات صحن علنی مجلس از طرف فراکسیون اصولگرایان معرفی شوند.