سفرهای مطالعاتی پژوهشگران نیازمند بررسی روش مند است

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب قهرمانی ظهر یکشنبه در دیدار با آیت الله عباس کعبی نائب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اظهار داشت: اخیرا یک دانشجوی دکترای ادبیات فارسی را به یک همایش بین المللی در کشور پرتغال اعزام کردیم و از قبل نیز در جلسه‌ای، برخی مسائل را به وی گوشزد کردیم و خوشبختانه توانست به عنوان یک مبلغه مذهبی به خوبی از اسلام و مکتب اهل بیت(ع) دفاع کند.



وی اظهار داشت: سمیه شیخ‌زاده در این همایش با سخنرانی در موضوع پوچ گرایی، به خوبی بیان داشت که اسلام دینی است که در آن پوچ گرایی وجود ندارد و انسان در این دین، همیشه رو به امید و تعالی است.



وی چاپ و انتشار تقویم همایشها و نمایشگاه‌های بین المللی، تشکیل بانک اطلاعات شخصیت‌های اسلامی، دعوت از شخصیتهای برجسته جهان برای حضور در قم و برگزاری نشستهای تخصصی علمی با حضور این افراد و تهیه منشورات مختلف را بخشی از اقدامات این اداره ذکر کرد.



انجام سفرهای مطالعاتی



قهرمانی همچنین به زمینه سازی برای اعزام برخی پژوهشگران به کشورهای مختلف برای انجام سفرهای مطالعاتی اشاره کرد و گفت: تاکنون گروه‌های علمی به کشورهای مختلف برای انجام سفرهای مطالعاتی و علمی اعزام شده‌اند که امر مبارکی است اما به یک چارچوب و قالب روشمند و کاملا علمی نیاز دارد.



وی ادامه داد: قبل از اعزام محققان به همایش‌های بین المللی، در نشست‌هایی برخی آسیب‌هایی که ممکن است متوجه آنان باشد را به آنها گوشزد می‌کنیم تا با آمادگی بهتر و هوشیاری بیشتری حضور پیدا کنند.



حضور بیش از ۱۰۰ شخصیت در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی



یکی از کار‌شناسان اداره همکاری‌های علمی و بین الملل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی نیز در این دیدار گفت: اداره همکاری‌های علمی و بین الملل در سال گذشته بیش از ۱۰۰ شخصیت برجسته خارجی از کشورهای مختلف از جمله رئیس سازمان دیانت ترکیه، چند تن از سر اسقفان سوئیس و کاردینال‌های واتیکان را به قم دعوت کرده است.



ابراهیم عباسی اظهار داشت: برخی از این شخصیت‌ها علاوه بر بازدید از پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و شرکت در نشست‌های علمی و تخصصی، با حضرات آیات و مراجع عظام تقلید نیز دیدار کردند.