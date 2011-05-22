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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۲۱:۲۲

شیخ‌زاده:

ساماندهی همایشهای بین المللی برای نظام اسلامی حائز اهمیت است

قم - خبرگزاری مهر: استاد دانشگاه شرکت کننده در همایش بین المللی پرتغال، ابتکار اداره بین الملل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی را در ساماندهی حضور نخبگان در همایشهای بین المللی را امری ارزشمند و راهبردی برای نظام توصیف کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سمیه شیخ‌زاده ظهر سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: حضور قدرتمند و عالمانه در همایش‌های بین المللی و ارائه مقالات شایسته و معتبر می‌تواند جایگاه علمی ایران را بیش از پیش تثبیت کند.

وی با اشاره به ارائه مقاله خود در این همایش علمی گفت: این کنفرانس به مطالعات تطبیقی بین دو زبان انگلیسی و پرتغالی - در همه رشته‌ها – اختصاص داشت و بنده نیز در این کنفرانس با مقاله‌ای تحت عنوان "بازتاب اندیشه‌های بکت و برشت در رمان آدم‌ها و خرچنگ‌ها" شرکت کردم.

شیخ‌زاده یادآور شد: در این مقاله به بهانه پایان تسلسل وار رمان مذکور، ‌مسئله ابزوردیسم (پوچ گرایی) و زمینه‌های شکل گیری آن مورد بحث قرار گرفت و برخی آراى‌بکت و برشت از این منظر نقد کردم و از طرفی ادبیات بهره گرفته از اسلام و ادیان الهی را منشاء امید معرفی کردم.

لزوم شرکت بانوان مسلمان ایرانی در همایشهای بین المللی

وی ادامه داد: شرکت در کنفرانسهای بین المللی برای بانوان مسلمان ایرانی بسیار حائز اهمیت است و حضور در چنین محافلی علاوه بر آنکه بهره‌های علمی فراوانی برای پژوهشگران ایرانی در بر خواهد داشت و آنها را به طور مستقیم با آراء و افکار اندیشمندان سایر نقاط جهان آشنا می‌ کند.

شیخ‌زاده افزود: این ‌می‌تواند نقش عمده‌ای در معرفی دستاوردهای علمی و پژوهشی ایران به سایر کشور‌ها داشته باشد زیرا حضور قدرتمند و عالمانه در این نوع همایشها و ارائه مقالات شایسته و معتبر می‌تواند جایگاه علمی ایران را بیش از پیش تثبیت کند.

وی گفت: یک بانوی مسلمان ایرانی می‌تواند با رعایت حجاب اسلامی و سایر موازین شرعی همچون یک مروج دینی در این عرصه‌ها حضور پیدا کند و در کنار فعالیت‌های علمی و پژوهشی آئین مقدس اسلام را به دیگران معرفی کند.

نقش رفتار شایسته در نشان دادن هویت دینی

شیخ‌زاده افزود: داشتن رفتاری شایسته همراه با ملاطفت و مهربانی می‌تواند بهتر از هر وسیله دیگری در نشان دادن هویت دینی ما موثر باشد و این فرصتی است که نباید از آن صرفنظر کرد.

وی گفت: تبلیغات سوء‌ دشمنان مبنی بر فقدان آزادی زنان در ایران و حجاب به عنوان یک عامل بازدارنده از فعالیت‌های اجتماعی زنان با بصیرت و هوشیاری این پژوهشگران خنثی می‌شود و تلاش دشمنان در این زمینه نا‌کام می‌ماند.

وی همچنین اداره همکاری‌‌های علمی و بین الملل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به دلیل فراهم کردن زمینه حضورش در کنفرانس بین المللی پرتغال تقدیر کرد.

دومین کنفرانس بین المللی مطالعات انگلو - پرتغالی از تاریخ هجدهم تا بیستم آوریل سال ۲۰۱۱ (۲۹ تا ۲۱ فروردین ۱۳۹۰) در شهر لیسبون، ‌‍ پایتخت کشور پرتغال، برگزار شد.

کد مطلب 1318262

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