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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۹:۴۵

تحولات لیبی/

دفع پاتک گردانهای قذافی/ ناتو مقر دیکتاتور را بمباران کرد

دفع پاتک گردانهای قذافی/ ناتو مقر دیکتاتور را بمباران کرد

ادامه حملات گردانهای قذافی به شهر مصراته و پاتک انقلابیون و حمله جنگنده های ناتو به باب العزیزیه از مهمترین اخبار جنگ لیبی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، منابع خبری اعلام کردند انقلابیون لیبی توانسته اند علیه گردانهای قذافی در مصراته دست به پاتک بزنند.

منابع مذکور افزودند گردانهای قذافی در حملات خود به مصراته از سلاح های سنگین استفاده کرده اند که منجر به زخمی شدن بسیاری از غیرنظامیان شده است.آنها منطقه "طمینه" در شرق و "الدافنیه" در غرب مصراته را با دهها موشک و خمپاره هدف قرار دادند.

خبر دیگر از لیبی اینکه جنگنده های ناتو بامداد امروز طرابلس و منطقه "باب العزیزیه" مقر دیکتاتور را بمباران کردند.شاهدان عینی از وقوع انفجارهای متعدد، مشاهده پرواز هواپیماها در سطح پایین و بلند شدن ستون دود در آسمان طرابلس خبر دادند.

کد مطلب 1318265

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