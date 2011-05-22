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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۵۳

با مصوبه هیئت رئیسه مجلس؛

کمیسیون مشترک بررسی ادغام وزارتخانه ها در مجلس تشکیل می شود

کمیسیون مشترک بررسی ادغام وزارتخانه ها در مجلس تشکیل می شود

عضو هیئت رئیسه مجلس از تصمیم اعضای هیئت رئیسه مبنی بر تشکیل کمیسیون مشترک برای بررسی ادغام ‏وزارتخانه ها خبر داد.‏

محمد دهقان در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: پس از نامه معرفی وزیر ‏پیشنهادی وزارت امور زیربنایی و همچنین ارائه لایحه شرح وظایف این وزارتخانه ، هیئت رئیسه مجلس بحث ‏طولانی در خصوص چگونگی بررسی صلاحیت وزیر و همچنین لایحه شرح وظایف وزارت امور زیربنایی در ‏جلسه عصر امروز خود داشت.‏

وی گفت: مقرر شد کمیسیون مشترکی از 8 کمیسیون اجتماعی، اقتصادی، بهداشت و درمان ، کشاورزی ، صنایع ‏و معادن، عمران و برنامه و بودجه شامل 23 عضو با مسئولیت محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس ‏تشکیل شود.‏

وی ادامه داد: این کمیسیون مشترک بررسی ادغام وزارتخانه ها را برعهده خواهد داشت.‏
 
دهقان تصریح کرد: اولین دستور کار این کمیسیون بررسی ادغام وزارت مسکن و راه تحت عنوان وزارتخانه ‏امور زیربنایی است.‏
 
عضو هیئت رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: در اسرع وقت کمیسیون مشترک پیشنهاد خود درباره این ادغام به ‏صحن مجلس ارائه می کند و پس از تصویب آن در صحن مجلس صلاحیت وزیر پیشنهادی مورد بررسی قرار ‏می گیرد.‏

دهقان یادآور شد: مجلس شورای اسلامی با تشکیل این کمیسیون مشترک به استقبال ادغام وزارتخانه ها می رود ‏و سایر پیشنهادات دولت از جمله ادغام وزارتخانه های کار و رفاه، صنایع و معادن ، نفت و نیرو را هم بررسی ‏خواهد کرد و کار تخصصی روی آنها انجام می دهد. این بررسی با همکاری کارشناسان دولتی، مرکز پژوهش ‏ها و کارشناسان مستقل انجام خواهد شد.
 
وی یادآور شد: از آنجا که تا زمانی که شرح وظایف وزیر و وزارتخانه مشخص نباشد و ادغام ها انجام نشود ‏امکان رسیدگی به صلاحیت وزیر معرفی شده نیست بنابراین تصمیم هیئت رئیسه این شد که ابتدا تکلیف ادغام ‏مشخص شود.‏
 
نماینده چناران و طرقبه گفت: اگر برنامه وزارتخانه و شرح وظایف آن مشخص نباشد وزیر هم نمی تواند برنامه ارائه کند و نمایندگان ‏هم نمی توانند صلاحیت وزیر مربوطه را با توجه به تخصص وی و وظایفش بسنجند.‏

وی تاکید کرد: تلاش مجلس این است که از موقعیت بوجود آمده برای ادغام وزارتخانه ها به عنوان یک فرصت ‏برای نظام استفاده کند و حال که اراده دولت برای ادغام شکل گرفته مجلس نیز در این مسیر دولت را یاری کند. ‏بنابراین کمیسیون مشترک برای کم هزینه تر شدن ادغام ها و کار تخصصی روی آنها شکل می گیرد.‏
کد مطلب 1318266

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