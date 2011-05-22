کمیسیون مشترک بررسی ادغام وزارتخانه ها در مجلس تشکیل می شود

محمد دهقان در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: پس از نامه معرفی وزیر ‏پیشنهادی وزارت امور زیربنایی و همچنین ارائه لایحه شرح وظایف این وزارتخانه ، هیئت رئیسه مجلس بحث ‏طولانی در خصوص چگونگی بررسی صلاحیت وزیر و همچنین لایحه شرح وظایف وزارت امور زیربنایی در ‏جلسه عصر امروز خود داشت.‏

وی گفت: مقرر شد کمیسیون مشترکی از 8 کمیسیون اجتماعی، اقتصادی، بهداشت و درمان ، کشاورزی ، صنایع ‏و معادن، عمران و برنامه و بودجه شامل 23 عضو با مسئولیت محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس ‏تشکیل شود.‏

وی ادامه داد: این کمیسیون مشترک بررسی ادغام وزارتخانه ها را برعهده خواهد داشت.‏

دهقان تصریح کرد: اولین دستور کار این کمیسیون بررسی ادغام وزارت مسکن و راه تحت عنوان وزارتخانه ‏امور زیربنایی است.‏

عضو هیئت رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: در اسرع وقت کمیسیون مشترک پیشنهاد خود درباره این ادغام به ‏صحن مجلس ارائه می کند و پس از تصویب آن در صحن مجلس صلاحیت وزیر پیشنهادی مورد بررسی قرار ‏می گیرد.‏



دهقان یادآور شد: مجلس شورای اسلامی با تشکیل این کمیسیون مشترک به استقبال ادغام وزارتخانه ها می رود ‏و سایر پیشنهادات دولت از جمله ادغام وزارتخانه های کار و رفاه، صنایع و معادن ، نفت و نیرو را هم بررسی ‏خواهد کرد و کار تخصصی روی آنها انجام می دهد. این بررسی با همکاری کارشناسان دولتی، مرکز پژوهش ‏ها و کارشناسان مستقل انجام خواهد شد.

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وی یادآور شد: از آنجا که تا زمانی که شرح وظایف وزیر و وزارتخانه مشخص نباشد و ادغام ها انجام نشود ‏امکان رسیدگی به صلاحیت وزیر معرفی شده نیست بنابراین تصمیم هیئت رئیسه این شد که ابتدا تکلیف ادغام ‏مشخص شود.‏

نماینده چناران و طرقبه گفت: اگر برنامه وزارتخانه و شرح وظایف آن مشخص نباشد وزیر هم نمی تواند برنامه ارائه کند و نمایندگان ‏هم نمی توانند صلاحیت وزیر مربوطه را با توجه به تخصص وی و وظایفش بسنجند.‏



وی تاکید کرد: تلاش مجلس این است که از موقعیت بوجود آمده برای ادغام وزارتخانه ها به عنوان یک فرصت ‏برای نظام استفاده کند و حال که اراده دولت برای ادغام شکل گرفته مجلس نیز در این مسیر دولت را یاری کند. ‏بنابراین کمیسیون مشترک برای کم هزینه تر شدن ادغام ها و کار تخصصی روی آنها شکل می گیرد.‏