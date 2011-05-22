به گزارش خبرنگار مهر، بازیکن پیشکسوت تیم فوتبال استقلال که از عصر جمعه به علت وخامت شرایط بدنی‌اش در بخش ICU بیمارستان کسری بستری شده است با عکس العمل‌هایی که عصر امروز نشان داد، تیم پزشکی و خانواده‌اش را امیدوار کرد.

در شرایطی که نزدیکان ناصر حجازی قصد داشتند، بیمارستان کسری را ترک کنند، خبری امیدوارکننده آنها را به بالین اسطوره آبی‌ها بازگرداند.

ظاهرا ناصر حجازی چشمانش را باز کرده و به تحریکات پزشکان عکس العمل نشان داده است. همین مسئله امید را در دل نزدیکان و علاقمندان ناصر حجازی زنده کرده که او بازهم بر بیماری فائق آید.