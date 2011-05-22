به گزارش خبرنگار مهر در ابرکوه، عصر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه ای اسماعیل برزگرزاده به عنوان فرماندار جدید ابرکوه معرفی شد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار یزد در این مراسم اظهار داشت: همدلی، همراهی و تلاش مضاعف باید در ذهن مردم و مسئولان به عنوان یک اصل برجسته نمایان شود.

وی خاطرنشان کرد: در دهه عدالت، توسعه و پیشرفت و در سال جهاد اقتصادی، تمام ظرفیتها باید در مسیر رشد و توسعه قرار گیرد.

دشتی اظهار امیدواری کرد: با تلاش همه مسئولان شهرستان ابرکوه، بتوان هرچه زودتر غبار محرومیت را از چهره این شهرستان زدود.

امام جمعه ابرکوه نیز در این مراسم ضمن تقدیر از همدلی ‌های فرماندار سابق ابرکوه، این رفت و آمدها و تغییر مدیریت‌ ها را امری طبیعی برشمرد.

حجت‌ الاسلام سیدابراهیم حسینی با اشاره به اینکه ابرکوه زادگاه استاندار یزد است و این امر سبب برخی تنگ نظری ها برای این شهرستان شده است، از استاندار خواست؛ فارغ از تنگ‌ نظری ‌ها به این شهرستان محروم ابرکوه بنگرد.

در این مراسم از تلاشهای محمدمهدی عادل تقدیر و اسماعیل برزگرزاده به عنوان فرماندار جدید شهرستان ابرکوه معرفی شد.

اسماعیل برزگرزاده از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس است که پیش از این به عنوان مسئول هماهنگی نهاد نمایندگی ولی‌ فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کردستان به خدمت مشغول بوده است.