اجرای طرح برخورد با بی حجابی در همدان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، علی‌اصغر خرمرویی در حاشیه آغاز اجرای این طرح گفت: اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی و اخلاقی از امروز در همدان آغاز شد.

خرمرویی گفت: در این طرح با افراد بد پوشش، بد حجاب و پسران با لباس غیر متعارف برخورد می شود.

وی اظهارداشت: این طرح در سه مرحله اجرا می شود و در ابتدا تذکر با احترام در محل انجام می شود که در صورت اصرار بر پوشش نامناسب و برخورد با ماموران انتظامی از سوی افراد بد پوشش این افراد به نیروی انتظامی منتقل می‌شوند.

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان همدان با اشاره به مصوبه شورای عالی فرهنگی مبنی بر دخیل بودن 28 دستگاه اجرایی در بستر سازی برای عفاف و حجاب در جامعه اظهار داشت: ادارات وظایف خود را درباره حجاب و عفاف فراموش کرده‌اند و فقط نیروی انتظامی را مسئول این کار می‌دانند.

وی با بیان اینکه مبارزه با بد حجابی به افزایش ضریب امنیت اجتماعی منجر خواهد شد، گفت: در حال حاضر تعداد گشت های ارشاد در همدان سه برابر شده است.

خرمرویی یادآور شد: اجرای طرح امنیت اجتماعی از خواسته های مردم همدان است که باید به آن جامه عمل پوشاند.