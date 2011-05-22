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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۹:۳۷

کاربردی کردن مدارس مهمتر از ساخت حجمی است

کاربردی کردن مدارس مهمتر از ساخت حجمی است

اردبیل - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل گفت: استفاده کاربردی از مدارس در روستاها مهمتر از ساخت حجمی آن است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمودزاده عصر یکشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی احداث مدرسه علیپور در اردبیل اظهار داشت: در ساخت مدارس و پروژه‌های خیران به اولویتها و نیاز ها توجه شود و این پروژه‌ها باید پس از اتمام مورد استفاده دانش‌آموزان قرار گیرد.

وی ورود خیران به بحث مدرسه‌ سازی را از سوی خیرین دستاوردی بزرگ برای حوزه آموزش و پرورش دانست و افزود: باید روند مدرسه سازی توسط  خیران را که در سالهای اخیر روند مناسبی دارد، همه‌گیر کرد تا بحث فضاهای آموزشی در استان دگرگون شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان با بیان اینکه باید در ساخت مدارس به مکان‌یابی آن بر اساس نیاز و اولویتها توجه جدی شود، اضافه کرد: برخی از پروژه‌ها در سالهای گذشته خوب مدیریت نشده و در جاهای ساخته شده که مورد استفاده دانش‌آموزان قرار نمی گیرد و این امر زمینه گله‌مندی خیران را به دنبال داشته است.

وی با تاکید بر ضرورت ساخت و تجهیز هنرستانها و مدارس فنی و حرفه‌ای از سوی خیران یادآور شد: چراکه این مراکز زمینه اشتغال را فراهم می‌کنند و باید تجهیز مدارس شبانه‌روزی و هنرستانهای فنی و حرفه‌ای در اولویت قرار گیرد.

محمودزاده متذکر شد: اگر بتوانیم این موضوع را کاربردی کنیم مشکل آموزشی نیز حل شده و علاوه بر آن می‌توان با ساخت سالنهای ورزشی خیرین، زمینه‌های تربیتی را نیز فراهم کنیم.

وی همچنین به ساخت مدارس استثنایی در استان تاکید کرد و ابراز داشت: مدارس استثنایی نیازمند تجهیزات و امکانات مناسب هستند و با ایجاد مدارس استثنایی طوری برنامه‌ریزی کرده‌ایم که انسداد بیسوادی را امسال از پایه اول آغاز کنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش خاطر نشان کرد: با اجرای طرح انسداد بیسوادی تمام دانش‌آموزان از امکانات آموزش و پرورش استفاده کرده و زمینه آموزشی آنها در استان اردبیل فراهم خواهد شد.

وی تصریح کرد: اگر قبول داریم آموزش و پرورش یک امر اجتماعی و رسالت ملی است باید در برنامه‌ریزیها طوری عمل کنیم تا این رسالت آموزشی در جای جای استان اجرایی شود و امکانات آموزشی و پرورشی و نوسازی و تجهیز و فرایند آموزش و پرورش به صورت همگانی مورد استفاده گیرد.

محمودزاده اضافه کرد: علاوه بر آن آموزش و پرورش نیز باید عمل یادگیری را طوری انجام دهد تا دانش‌آموز در مدرسه و خارج از محیط مدرسه تحت یک برنامه آموزشی و پرورشی منسجم قرار گیرند.

وی در پایان این دو بخش را مربوط به حوزه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری عنوان کرد و یادآور شد: هر قدر برنامه‌های تربیتی کامل‌تر باشد می‌توان تمهیدات آموزشی را نیز فراهم آورد و به نظر می‌رسد شکل‌گیری کلاس با این روند، آموزش موثر را به دنبال خواهد داشت.

کد مطلب 1318275

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