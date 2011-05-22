کاربردی کردن مدارس مهمتر از ساخت حجمی است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمودزاده عصر یکشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی احداث مدرسه علیپور در اردبیل اظهار داشت: در ساخت مدارس و پروژه‌های خیران به اولویتها و نیاز ها توجه شود و این پروژه‌ها باید پس از اتمام مورد استفاده دانش‌آموزان قرار گیرد.

وی ورود خیران به بحث مدرسه‌ سازی را از سوی خیرین دستاوردی بزرگ برای حوزه آموزش و پرورش دانست و افزود: باید روند مدرسه سازی توسط خیران را که در سالهای اخیر روند مناسبی دارد، همه‌گیر کرد تا بحث فضاهای آموزشی در استان دگرگون شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان با بیان اینکه باید در ساخت مدارس به مکان‌یابی آن بر اساس نیاز و اولویتها توجه جدی شود، اضافه کرد: برخی از پروژه‌ها در سالهای گذشته خوب مدیریت نشده و در جاهای ساخته شده که مورد استفاده دانش‌آموزان قرار نمی گیرد و این امر زمینه گله‌مندی خیران را به دنبال داشته است.

وی با تاکید بر ضرورت ساخت و تجهیز هنرستانها و مدارس فنی و حرفه‌ای از سوی خیران یادآور شد: چراکه این مراکز زمینه اشتغال را فراهم می‌کنند و باید تجهیز مدارس شبانه‌روزی و هنرستانهای فنی و حرفه‌ای در اولویت قرار گیرد.

محمودزاده متذکر شد: اگر بتوانیم این موضوع را کاربردی کنیم مشکل آموزشی نیز حل شده و علاوه بر آن می‌توان با ساخت سالنهای ورزشی خیرین، زمینه‌های تربیتی را نیز فراهم کنیم.

وی همچنین به ساخت مدارس استثنایی در استان تاکید کرد و ابراز داشت: مدارس استثنایی نیازمند تجهیزات و امکانات مناسب هستند و با ایجاد مدارس استثنایی طوری برنامه‌ریزی کرده‌ایم که انسداد بیسوادی را امسال از پایه اول آغاز کنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش خاطر نشان کرد: با اجرای طرح انسداد بیسوادی تمام دانش‌آموزان از امکانات آموزش و پرورش استفاده کرده و زمینه آموزشی آنها در استان اردبیل فراهم خواهد شد.

وی تصریح کرد: اگر قبول داریم آموزش و پرورش یک امر اجتماعی و رسالت ملی است باید در برنامه‌ریزیها طوری عمل کنیم تا این رسالت آموزشی در جای جای استان اجرایی شود و امکانات آموزشی و پرورشی و نوسازی و تجهیز و فرایند آموزش و پرورش به صورت همگانی مورد استفاده گیرد.

محمودزاده اضافه کرد: علاوه بر آن آموزش و پرورش نیز باید عمل یادگیری را طوری انجام دهد تا دانش‌آموز در مدرسه و خارج از محیط مدرسه تحت یک برنامه آموزشی و پرورشی منسجم قرار گیرند.

وی در پایان این دو بخش را مربوط به حوزه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری عنوان کرد و یادآور شد: هر قدر برنامه‌های تربیتی کامل‌تر باشد می‌توان تمهیدات آموزشی را نیز فراهم آورد و به نظر می‌رسد شکل‌گیری کلاس با این روند، آموزش موثر را به دنبال خواهد داشت.