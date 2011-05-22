رایزنی دولت با گروههای سیاسی / تغییرات اجتناب ناپذیر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، "موسی تواتی" گفت : الجزایر مصون از تحولاتی که در کشورهای عربی می گذرد، نیست و انجام تغییرات سیاسی و اجتماعی گسترده ضروری است.

وی افزود: قانون اساسی کنونی باید مورد بازنگری قرار گیرد تا از طریق ایجاد حکومت پارلمانی قدرت مطلق به مردم داده شود و مردم باید آزادانه به طرح دیدگاههای خود درباره قانون اساسی بپردازند.

رایزنی با احزاب سیاسی

"عبدالقادر بن صالح" رئیس هئیت مشورتی اصلاحات سیاسی که از جانب "عبدالعزیز بوتفلیقه" رئیس جمهوری الجزایر مامور گفتگو درباره اصلاحات با گروهها واحزاب سیاسی شده است با هئیتی از جنبش اصلاح ملی(حزب اسلامی) به رهبری "جمال بن عبدالسلام" و برخی مخالفان دیدار کرد.

در این رایزنی ها بازنگری قانون اساسی، قوانین انتخاباتی، احزاب، رسانه ها و حضور زنان و برخی مسائل دیگر مورد رایزنی قرار می گیرد.

مواضع

جمعیت دموکراسی و فرهنگ الجزایر ضمن مخالفت با تلاشهای حکومت برای گفتگو با مخالفان آن را تلاشی مشکوک دانست.در بیانیه این جمعیت آمده است : ما انتظار اقدامات عملی در زمینه تغییرات را داشتیم تا اعتماد عمومی به حکومت جلب شود، اما اقدمات خاصی انجام نشده است.

این درحالی است که ائتلاف سه گانه حاکم ضمن حمایت از گفتگو بر ضرورت توسعه اصلاحات تاکید کردند.آنها اصلاحات را گام رو به جلو خواندند.