محمد بنا عصر امروز یکشنبه و پس از پایان رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به ازبکستان ضمن بیان این مطلب افزود: متاسفانه ازبک‌ها دست به هر کاری زدند تا مدال طلای وزن 96 کیلوگرم را در خانه نگاه دارند.

وی ادامه داد: 10 دقیقه قبل از آغاز مسابقه فینال وزن 96 کیلوگرم ازبک‌ها به من پیشنهاد دادند با گرفتن پنج هزار دلار به کشتی گیرم بگویم در دیدار فینال برابر کشتی گیر کشورشان ببازد اما من گفتم اگر 500 هزار دلار هم بدهید این کار را نمی‌کنم. متاسفانه آنها رفتند و این پول را به داوران دادند تا کشتی گیر ما را بازنده کنند.

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان با ابراز رضایت از عملکرد همه شاگردانش در این دوره از مسابقات گفت: کسب مدال نقره هم هیچ چیز از ارزش‌های گیل نیرنگ کم نمی‌کند. من به داود گفتم باید طوری کشتی بگیرد که ازبک‌ها هم نتوانند با زد و بند مدال طلا را از او بگیرند اما متاسفانه نتوانست خواسته‌ام را برآورده کند.

محمد بنا خاطرنشان کرد: این برای نخستین بار است که تیم ملی کشتی فرنگی ایران در مسابقات قهرمانی آسیا در هر هفت وزن صاحب مدال می شود و این موفقیت آینده روشنی را برای کشتی فرنگی در مسابقات جهانی و المپیک لندن به تصویر می‌کشد.

تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان با کسب چهار مدال طلا، یک مدال نقره و دو مدال برنز قهرمان بیست و یکمین دوره رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا شد. این رقابت‌ها به میزبانی ازبکستان و در سالن "یونوس آباد" شهر تاشکند برگزار شد.