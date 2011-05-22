دوومیدانی کاران ایرانی در مرحله اول به پنج مدال دست یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نخست از رقابت‌های دوومیدانی جایزه بزرگ آسیا در چین عصر امروز یکشنبه در 9 ماده زنان و 9 ماده مردان برگزار شد که طی آن نمایندگان کشورمان موفق به کسب 2 مدال طلا، یک نقره و 2 برنز شدند.

در این مرحله از مسابقات سجاد مرادی دونده دوی 800 متر کشورمان با رکورد یک دقیقه و 50 ثانیه و 60 صدم ثانیه موفق به کسب مدال طلا شد. امیر مرادی در همین ماده با زمان یک دقیقه و 51 ثانیه و 30 صدم ثانیه در جایگاه چهارم ایستاد.

ملی پوشان کشورمان در ماده دوی 400 متر مسابقات دوومیدانی جایزه بزرگ آسیا نیز به یک مدال برنز دست پیدا کردند. سجاد هاشمی آهنگری نماینده کشورمان در این ماده بود که با رکورد 47 ثانیه و 27 صدم ثانیه با ایستادن در مکان سوم به نشان برنز رسید. در همین ماده رضا بوعذار با حدنصاب 47 ثانیه و 35 صدم ثانیه در رده چهارم قرار گرفت.

محمد صمیمی دیگر چهره طلایی تیم ایران در مسابقات دوومیدانی جایزه بزرگ آسیا بود. نایب قهرمان بازی‌های آسیایی گوانجگو در ماده پرتاب دیسک این رقابت‌ها با رکورد 62 متر و 60 سانتیمتر به مدال طلا رسید. محمود صمیمی در همین ماده با پرتابی به میزان 60 متر در مکان سوم ایستاد.

روح الله عسگری دونده دوی 110 متر با مانع ایران هم با رکورد 13 ثانیه و 72 صدم ثانیه تک نشان نقره کشورمان را در این رقابت‌ها از آن خود کرد.

امروز همچنین امین حسین‌زاده رهبر دیگر نماینده کشورمان در ماده پرش ارتفاع مسابقات دوومیدانی جایزه بزرگ آسیا با رکورد 2 متر و 10سانتیمتر عنوان هفتم را از آن خود کرد.

مرحله دوم رقابت‌های دوومیدانی جایزه بزرگ آسیا پنجم خردادماه در ایالت "کول ژیانگ" چین برگزار خواهد شد. مسابقات دوومیدانی جایزه بزرگ آسیا امسال در سه مرحله در کشور چین برگزار می‌شود.