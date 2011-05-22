ظرفیتهای منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان باید به جهان معرفی شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین موسی‌پور ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح فاز نخست مجتمع عظیم آبرسانی سلفچگان که در محل ساختمان منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان برگزار شد با تاکید بر اینکه رویکرد منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان باید توجه به تولید، صادرات و ایجاد فضا برای سرمایه گذاری باشد، اضافه کرد: اگر منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان همچون پایانه‌ای وارداتی باشد ارزشی نخواهد داشت و درآمد واردات درآمد شیرینی نخواهد بود.



وی با بیان اینکه ظرفیت‌های منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان باید به خارج و داخل کشور معرفی شود، گفت: بسیاری از سرمایه گذاران داخلی و خارجی هیچ اطلاعاتی از ظرفیت عظیم منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان ندارند بنابراین باید ظرفیت‌های این منطقه به فعالان اقتصادی و تجاری داخلی و خارجی کشور معرفی شود.



استاندار قم ادامه داد: منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان از تجارب مفید سایر مناطق آزاد و ویژه داخل و خارج کشور استفاده کند و همچنین تجارب خارجی را در این منطقه بومی سازی کند و فقط بر داشته‌های خود اکتفا نکند.



موسی‌پور اظهار داشت: منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان با مراکز تحقیقاتی، پژوهشی و همچنین دانشگاه‌های صنعتی کشور و استان ارتباط برقرار کند که این امر ضامن استمرار و ادامه فعالیت‌های این منطقه خواهد بود.



منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان باید ویترین فعالیت‌های فرهنگی باشد



استاندار قم ابراز داشت: توجه به مسائل فرهنگی و رعایت آن در صنعت باید در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان تدوین و تبیین شود بطوری که این منطقه به ویترین فعالیت‌های فرهنگی استان و کشور تبدیل شود.



موسی‌پور گفت: طی دو سال گذشته بسیاری از پروژه‌های بر زمین مانده استان را به پایان رسانده‌ایم و در سال جاری نیز با تلاش و کوشش، تمام پروژه‌های نیمه تمام را به اتمام خواهیم رساند و با این رویکرد در آینده شاهد توسعه تجاری، اقتصادی، عمرانی و آبادانی این خطه کریمه اهل بیت(ع) باشیم.



وی ادامه داد: منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان بخاطر اهمیت و نقش مهمش برای اقتصاد استان و کشور نیازمند توجه است و امروز نیز شاهد افتتاح پروژه آب رسانی در این منطقه هستیم.



استاندار قم عنوان کرد: عملیات آبرسانی به شهر سلفچگان نیز تا پایان سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.



شیرین شدن آب برای قمی‌ها آرزو و رویا بود



موسی‌پور اظهار داشت: سال جاری را با اقدامات عمرانی عظیم و کارهای استثنایی همچون آب شیرین قم شروع کردیم. حکایت شیرین شدن آب قم بسیار گفتنی و همچنین بسیار شنیدنی است که در طول تاریخ شیرین شدن آب قم همچون آرزو و رویا بود.



وی با بیان اینکه ذائقه مردم قم به تلخی و شوری آب عادت کرده بود اضافه کرد: مسئولان نظام و استان عزم خودشان را جزم کردند تا این نقیصه را در دل کویر رفع کنند کاری که برخی افراد نشدنی فرض می‌کردند با لطف خدا و تلاش و کوشش مسئولان این امر با هزینه اعتبارات کلان و ذهن‌های خلاق سرانجام فاز نخست این پروژه عظیم به بهره برداری رسید.



استاندار قم گفت: در آینده با حضور رئیس جمهور بهره برداری اصلی این پروژه عظیم انجام خواهد شد تا همه شهروندان قمی از این آب با کیفیت بهره‌مند شوند.



وی با اشاره به اینکه انتقال آب شیرین به قم با ۳۰۰ کیلومتر لوله‌گذاری انجام شده است، اضافه کرد: انجام این کار به آسانی صورت نگرفت بلکه پشت این پروژه هزاران ساعت کار و برنامه ریزی و میلیارد‌ها تومان هزینه شده است و سرانجام با همت مردان این سرزمین با شعار ما می‌توانیم این امر محقق شد.



موسی‌پور اظهار داشت: ‌خدا را شاکریم دولت نهم و دهم در انجام فعالیت‌های عظیم خود کارنامه خوبی را در تاریخ ایران به ثبت رسانده‌است.



سلفچگان نیازمند راه آهن و فرودگاه است



استاندار قم در خصوص افتتاح فاز نخست مجتمع عظیم آب رسانی سلفچگان ابراز داشت: ‌ این آبرسانی در جهت توسعه بازرگانی‏، صنعتی‏، اقتصادی و تجاری استان انجام شده است و چشم انداز منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان بسیار روشن است.



وی با اشاره به اینکه منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان توانسته رتبه نخست را در محصولات و طرح توجیهی مناطق آزاد و ویژه کسب کند، افرود: این منطقه ویژه در سایر شاخص‌ها نیز حرف‌های زیادی برای گفتن دارد این در حالیست که هنوز این شهرک صنعتی به راه آهن و فرودگاه مجهز نشده است که اگر این ظرفیت‌ها به کمک این منطقه بیاید حرف اول را در بین دیگر مناطق صنعتی آزاد و ویژه‌ای کشور خواهد زد.