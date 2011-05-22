برق "طلا" در چشمان شاگردان محمد بنا/ کشتی فرنگی ایران رکورددار شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان با کسب چهار مدال طلا، یک نقره و دو برنز و بدست آوردن 66 امتیاز مقتدرانه و برای هفتمین بار به مقام قهرمانی قاره کهن دست یافت.

این تیم که با ترکیبی از کشتی گیران جوان در بیست و یکمین دوره مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی آسیا شرکت کرده بود، با درخشش نفراتی چون باباجان‌زاده، محمدی، قاسمی و اخباری توانست بهترین نتیجه را طی 10 دوره گذشته مسابقات کشتی قهرمانی آسیا کسب کند و با دستیابی به هفت مدال یک رکورد تازه را از خود برجای بگذارد.

علی محمدی، محسن قاسمی، داود اخباری و بشیر باباجان‌زاده مردان طلایی کشتی فرنگی ایران در رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا بودند، داود گیل نیرنگ با شایستگی و به دلیل مسائل پشت پرده به مدال نقره بسنده کرد و محسن حاجی‌پور و عبدالمحمد پاپی نمایندگان سبک وزن ایران در این رقابت‌ها صاحب مدال برنز شدند.

محمد بنا، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان در پنج وزن نفرات اول جام یادگار امام (ره) را راهی تاشکند کرده بود.

- اسامی نفرات برتر اوزان هفتگانه و تیمی مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی آسیا به شرح زیر است:

55 کیلوگرم: 1- آرسن آرالی‌یف (قرقیزستان)، 2- الدار حافظ اف (ازبکستان)، 3- محسن حاجی‌پور (ایران) و بایگ جانگ لی (کره‌جنوبی)، 5- آون فان (چین) و راجیندر کومار(هند)

60 کیلوگرم: 1- آلمات کبیسپایف (قزاقستان)، 2- آنیل کومار (هند)، 3- عبدالمحمد پاپی (ایران) و دلشاد آریپوف (ازبکستان)، 5- عزیز بشالیف (قرقیزستان) و کازومو کوراموتو (ژاپن)

66 کیلوگرم: 1- علی محمدی (ایران)، 2- مین چول کیم (کره‌جنوبی)، 3- ببیت نوگومانوف (قزاقستان) و هیرویوکی شیمیزو (ژاپن)، 5- ولادمیر پوگودین (ازبکستان) و زن سی (چین)

74 کیلوگرم: 1- محسن قاسمی (ایران)، 2- هیوگ جین کیم (کره‌جنوبی)، 3- عزیز بیک مراداف (ازبکستان) و آشخات دیلموخمداف (قزاقستان)، 5- موسب النکدیری (سوریه) و کانات بیک بگالیف (قرقیزستان)

84 کیلوگرم: 1- داود اخباری (ایران)، 2- هیو چول چو (کره‌جنوبی)، 3- رستم سلطانوف (ازبکستان) و نینگ دانگ (چین)، 5- مینگ لین (تایوان) و آزات بشیبیکوف (قرقیزستان)

96 کیلوگرم: 1- آچکاسوف (ازبکستان)، 2- داود گیل نیرنگ (ایران)، 3- ابوتابخ (اردن) و چانگ گیون آن (کره‌جنوبی)، 5- یاماموتو (ژاپن) و آزت ایرکانبایف (قزاقستان)

120 کیلوگرم: 1- بشیر باباجان‌زاده (ایران)، 2- کیونگ مینگ (چین)، 3- علی سلمان (عراق) و مورات رامونوف (قرقیزستان)، 5- رحمان امرافی (اردن) و زالگاسبیکوف (قزاقستان)

رده بندی تیمی:

1- ایران 66 امتیاز

2- ازبکستان 50 امتیاز

3- کره جنوبی 49 امتیاز

4- قرقیزستان 45 امتیاز

5- قزاقستان 43 امتیاز

6- چین 38 امتیاز

7- ژاپن 27 امتیاز

8- هند 23 امتیاز

9- اردن 14 امتیاز

10- عراق 10 امتیاز

11- تاجیکستان 10 امتیاز