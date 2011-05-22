پخش شبکه استانی سهند 24 ساعته می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علی نواداد بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: هم اکنون شبکه استانی سهند برنامه های تامینی و تولیدی خود را در 12 ساعت پخش می کند که از سوم خرداد، این مدت زمان به 24 ساعت افزایش خواهد یافت.

وی گفت: 7.5 ساعت از 24 ساعت پخش شبکه استانی سهند به برنامه های تولیدی، یک ساعت به بخش خبری و 1.5 ساعت به برنامه های مذهبی مقارن با اوقات شرعی اختصاص خواهد یافت.

وی اضافه کرد: هشت ساعت دیگر از مجموع 24 ساعت تعهد شبکه استانی سهند به برنامه های تامینی و پنج ساعت به برنامه های تکراری تعلق خواهد گرفت، ضمن اینکه یک ساعت نیز آگهی بازرگانی و وله های میان برنامه پخش خواهد شد.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز و متناسب با افزایش پخش برنامه ها از شبکه استانی سهند دیده شده، گفت: طی چند سال گذشته مرکز آذربایجان شرقی از نظر سخت افزاری رشد قابل توجهی داشته و امید می رود مشکل خاصی به وجود نیاید هر چند پیش بینی بروز دشواری های خاصی چندان غیرمنطقی نیست.

وی یادآور شد: آذربایجان شرقی جزو معدود مراکز صداوسیمای کشور است که توانسته از فرصت ایجاد شده برای افزایش مدت زمان پخش برنامه های خود استفاده حداکثری کند.

نواداد، خواستار تعامل همگانی به ویژه مدیران و مسئولان دستگاه های اجرایی آذربایجان شرقی شد و گفت: افزایش مدت زمان پخش برنامه های شبکه استانی سهند، فرصت مغتنمی برای شناساندن قابلیت ها و پتانسیل های عظیم تبریز و آذربایجان به هموطنان داخل و خارج از کشور فراهم خواهد کرد.