آینده آبهای زیرمینی بناب تهدید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، یونس آقاپور عصر یکشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان بناب با ارائه گزارشی از وضعیت منابع آب و میزان بارندگی در بناب گفت: از ابتدای سال آبی گذشته یعنی اول مهرماه 89 تا آخر اردیبهشت ماه امسال 259 میلی متر بارندگی در بناب وجود داشت که این میزان نسبت به درازمدت دو درصد افزایش نشان می دهد اما با این وجود نسبت به سال قبل با کاهش بارندگی روبروست.

وی افزود: با توجه به بهره برداری از کانالهای شبکه آبیاری زهکشی، فعلاً آب کافی برای کشاورزی در انهار منطقه وجود دارد اما این میزان کافی نیست و در آینده با خطر کاهش تراز آب زیرزمینی روبرو خواهیم شد.

آقاپور درخصوص وضعیت فعلی آب دریاچه ارومیه و تاثیر آن برمیزان آبهای منطقه بناب نیز گفت: ادامه حیات و بقای جوامع حاشیه دریاچه ارومیه به احیای این دریاچه بستگی دارد و اگر آب این دریاچه نابود شود تبعات غیرقابل تصور و غیر قابل جبرانی را به همراه خواهد داشت.

وی اضافه کرد: با وجود اینکه فعلاً تراز آبهای زیرزمینی در چاههای کشاورزی افزایش دارد اما با این حال خشکسالی آبهای زیرزمینی در آینده همچنان تهدید کننده است.

یونس آقاپور تصریح کرد: با توجه به اینکه پیش بینی می شود امسال تنها در کشت محصول پیاز که پرمصرف ترین محصول آبی محسوب می شود 45 میلیون مترمکعب آب مصرف شود بنابراین اگر این روند ادامه پیدا کند در آینده با کاهش کمی و کیفی آب زیرمینی و پیشروی آب شور مواجه خواهیم شد.

وی اصلاح الگوی کشت و استفاده از روشهای نوین آبیاری تحت فشار و قطره ای را تنها علاج مبارزه با بحران کم آبی در آینده دانست و گفت: در این راستا بر اساس مصوبه شورای حفاظت منابع آب، تاکنون 110 نفر برای اخذ امتیاز استفاده از آبیاری تحت فشار در شهرستان معرفی کرده ایم.

مدیر منابع آب شهرستان بناب در بخش دیگری از سخنان خود میزان فعلی آبهای سطحی و زیرزمینی شهرستان بناب را جمعاً 140 میلیون مترمکعب اعلام کرد و گفت: در حالیکه سرانه آب قابل دسترسی برای هر شهروند بنابی هزار و 100 متر مکعب برای هرنفر است اما تامین این میزان آب با وضعیت موجود در آینده دشوار است.

یونس آقاپور همچنین به وضعیت طرحهای عمرانی ملی و استانی در زمینه آب در شهرستان بناب اشاره کرد و گفت: پروژه ملی انتقال آب از زرینه رود به دشت بناب با هزینه بالغ بر 83 میلیارد ریال در حال اجراست که برای ادامه این طرح در سال جاری 40 میلیارد ریال اعتبار پیشنهاد شده است و با بهره برداری از فاز اول آن در سال جاری، شاهد افزایش سرانه قابل دسترسی آب در منطقه خواهیم بود.