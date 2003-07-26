اخبار كوتاه اجتماعي

* به مناسبت روز فيزيو تراپي ، دستگاه مدرن طب ورزشي " كين كام " در مركز جامع توانبخشي جمعيت هلال احمر مشهد به بهره برداري رسيد . اين دستگاه ، تست و ارزشيابي مفاسد اندام هاي فوقاني و تحتاني و همچنين برنامه ريزي براي درمان بيماريهاي مفصلي عضلاني را انجام مي دهد .

* روابط عمومي كميته امداد امام خميني (ره ) اعلام كرد: همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا ( س ) مرحله ديگري از طرح اكرام ايتام به همت امدادگران اين نهاد و با همكاري صدا و سيما در روز يازدهم مرداد برگزار مي شود .

* روابط عمومي سازمان ايرانگردي و جهانگردي اعلام كرد: اولين هتل - باغ كشور با سرمايه گذاري بخش خصوصي و حمايت اين سازمان در يزد ساخته مي شود . اين هتل - باغ كه در محل باغ قديمي مشير الممالك كه متعلق به دوره قاجار است احداث مي شود با معماري سنتي و با استفاده از مصالح و تجهيزات بومي به هتل - باغي با 150 اتاق ، رستورانهاي مختلف ، چايخانه سنتي ، سالن كنفرانس ، استخر و سونا و... تبديل خواهد شد .