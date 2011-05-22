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۲ خرداد ۱۳۹۰، ۰:۰۹

37 پایگاه آموزشی در تنگستان ساماندهی شد

37 پایگاه آموزشی در تنگستان ساماندهی شد

اهرم - خبرگزاری مهر: فرماندار تنگستان گفت: 37 کانون فرهنگی و هنری مساجد و پایگاه آموزش و پرورش برای گذران اوقات فراغت جوانان ساماندهی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در اهرم حسین زارع عصر یکشنبه در  نشست شورای اجتماعی این شهرستان افزود: 16 کانون فرهنگی و هنری مساجد و 21 پایگاه آموزش و پرورش تنگستان برای میزبانی از دانش آموزان در تعطیلات تابستان آماده اند.

وی اظهارداشت: طرح هجرت 3 نیز در 37 مدرسه این شهرستان با مشارکت نوجوانان اجرا می شود که نقش بسزایی در اوقات فراغت دانش آموزان در فصل تابستان خواهد داشت.

فرماندار تنگستان با اشاره به افتتاح مرکز رشد و فناوری این شهرستان گفت: با افتتاح مرکز رشد و فناوری فرصت خوبی برای بهینه سازی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان فراهم شده است.

حجت الاسلام راستگو امام جمعه اهرم نیز گفت: تفریحات سالم یکی از چهار بخش فعالیتهای هر فرد است که باید به صورت صحیح به این نیاز پاسخ داده شود.
 

کد مطلب 1318303

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