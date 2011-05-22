37 پایگاه آموزشی در تنگستان ساماندهی شد

به گزارش خبرنگار مهر در اهرم حسین زارع عصر یکشنبه در نشست شورای اجتماعی این شهرستان افزود: 16 کانون فرهنگی و هنری مساجد و 21 پایگاه آموزش و پرورش تنگستان برای میزبانی از دانش آموزان در تعطیلات تابستان آماده اند.

وی اظهارداشت: طرح هجرت 3 نیز در 37 مدرسه این شهرستان با مشارکت نوجوانان اجرا می شود که نقش بسزایی در اوقات فراغت دانش آموزان در فصل تابستان خواهد داشت.

فرماندار تنگستان با اشاره به افتتاح مرکز رشد و فناوری این شهرستان گفت: با افتتاح مرکز رشد و فناوری فرصت خوبی برای بهینه سازی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان فراهم شده است.

حجت الاسلام راستگو امام جمعه اهرم نیز گفت: تفریحات سالم یکی از چهار بخش فعالیتهای هر فرد است که باید به صورت صحیح به این نیاز پاسخ داده شود.

