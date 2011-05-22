توزین الکتریک از حضور در آخرین دیدار مرحله رده بندی انصراف داد

به گزارش خبرنگار مهر، طبق برنامه اعلام شده از سوی کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال، دیدار پنجم و آخر مرحله ردهبندی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای فردا یکشنبه در بندرامام برگزار خواهد شد.
این در حالی است که تیم توزین الکتریک در فاصله کمتر از 24 ساعت مانده به برگزاری این دیدار هنوز موفق به تهیه بلیت برای سفر به بندر امام و دیدار با پتروشیمی نشده است.
به همین دلیل تیم توزین الکتریک کاشان انصراف خود را از ادامه حضور در مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور اعلام کرد تا چهره تیم سوم جدول ردهبندی این رقابتها بدون برگزاری مسابقه مشخص شود.
بنابراین و در صورت تایید فدراسیون بسکتبال تیم توزین الکتریک که در مجموع چهار دیدار گذشته مرحله ردهبندی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور صاحب دو پیروزی شده بود در رده چهارم جدول رده بندی قرار میگیرد و تیم پتروشیمی نیز سوم خواهد شد.
توزین الکتریک سال گذشته و در نخستین حضور خود در رقابتهای بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور موفق به کسب عنوان ششم شده بود و پتروشیمی بندر امام نیز عنوان سوم را به دست آورده بود.
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