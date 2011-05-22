سلفچگان رتبه نخست مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، عبادالله کامکار ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح فاز نخست مجتمع عظیم آب رسانی سلفچگان که در محل ساختمان منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان برگزار شد گفت: منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در طرح توجیهی و محصول رتبه نخست را در بین مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور کسب کرده است.



وی با اشاره به اینکه مدیران استان در افتتاح فاز نخست مجتمع عظیم آب رسانی سلفچگان ‌‌نهایت همکاری را با ما داشته‌اند اظهار داشتت: یک هزار و ۹۸۰ محصول در کمیته مناطق آزاد و ویژه، گواهی محصول اخذ کرده‌اند که از این تعداد یک هزار و ۳۱۵ محصول مختص منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان بوده است.



مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان ادامه داد: در سال ۸۸ تعداد گواهی اخذ محصول در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان ۲۸۸ مورد بوده که در سال ۸۹ به یک هزار و ۳۱۵ مورد رسیده است که به طور کلی در سال گذشته ۳۵۶ درصد رشد داشته است.



منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان ۶۰۰ میلیارد تومان درآمد گمرکی داشته است



کامکار با بیان اینکه آبرسانی و اتصال خط ریلی راه آهن به این منطقه دو مقوله بسیار مهم برای منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان است، اضافه کرد: منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در سال گذشته ۶۰۰ میلیارد تومان به گمرک کشور واریزی داشته است.



مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان افزود: زیر ساخت‌های این منطقه از جمله آب، گاز، برق و مخابرات فراهم شده است و در حال حاضر سرمایه گذاران داخلی و خارجی در منطقه سلفچگان در حال فعالیت هستند.



وی با بیان اینکه در اولین جلسه شورای اداری استان در سال جاری که به منظور تدوین برنامه‌های سلانه استان تشکیل شد، دو طرح آبرسانی و خط راه آهن مطرح شد، اضافه کرد: با توجه به افتتاح فاز نخست مجتمع عظیم آب رسانی سلفچگان امروز احساس می‌کنیم که قانون تولید و تجارت در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان عملی شده است.