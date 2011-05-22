رکود تولید موجب افزایش بیکاری می شود/استقلال تامین اجتماعی حفظ شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم صادق زاده در دومین گردهمایی مسئولان و فعالان جامعه کارگری و بازنشستگان آذربایجان شرقی با بیان اینکه هم اکنون وضعیت جامعه کارگری به لحاظ پارهای مسایل، تحریمها و مشکلات اقتصادی و هدفمندسازی یارانه ها واحدهای تولیدی و صنعتی با مشکلاتی مواجه هستند، تصریح کرد: در برخی از واحدهای استان آذربایجان شرقی و شهر صنعتی تبریز نیز همین رکود در تولید حاکم بوده و بالتبع در این میان بیشترین ضرر را متوجه جامعه کارگری و کارگران خواهد کرد.

وی با بیان اینکه از دولت محترم همچنین مجلس شورای اسلامی انتظار می رود که در آستانه برگزاری انتخابات مهم و سرنوشت ساز مجلس شورای اسلامی عنایت لازم را به رفع مشکلات اقتصادی کرده و راهکار مناسبی در جهت از بین بردن معضلاتی همچون تورم، رکود و نیز بحث فقدان امنیت شغلی ارایه کنند، گفت: با وجود آنکه شاهد آن هستیم مقامات بلندپایه کشور نسبت به حل و فصل مشکلات اقدام می کند متاسفانه در سطوح پایینتر مانع تراشیهای بی دلیل سبب عدم تحقق آن می شود.

صادق زاده بحث حذف شرکتهای پیمانکاری و خدماتی از بدنه تولید و سازمانها و ادارات را نمونهای از این موارد برشمرد و گفت: امیدواریم مسئولان استانی توجه مهمی در این خصوص مبذول داشته و حداقل با اجرایی ساختن مفاد بخشنامه دولت در این زمینه سبب شوند تا بخشی از مشکلات کارگران در بحث تامین امنیت شغلی رفع گردد.

رئیس کانون کارگران بازنشسته تبریز و حومه، در ادامه خواستار استقلال در فعالیت سازمان تامین اجتماعی به عنوان صندوق بین النسلی کارگران و بازنشستگان شد و گفت: باید از هرگونه دست بردن به این صندوق و مداخله در امورات این سازمان به عنوان سرمایه های بیمه شدگان پرهیز شود.

وی تاکید کرد: در بحث ادغام وزارتخانه ها بایستی استقلال واقعی سازمان تامین اجتماعی حفظ شده و از هر حرکتی که منجر به تضییع حقوق بیمه شدگان و بازنشستگان شود جلوگیری شود.

وی بدهی های چندین هزار میلیارد ریالی دولت به سازمان تامین اجتماعی را یادآور شد و گفت: دولت حداقل اگر نمی تواند کمک مستقیمی را به خاطر مشکلات خاص خود به قشر کارگر انجام دهد حداقل با پرداخت این بدهیهای کلان تعهدات قانونی خود را انجام دهد تا این سازمان بتواند خدمات بهتری را به بیمهشدگان، کارگران و بازنشستگان ارایه دهد.

دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز با تاکید مجدد بر حمایت واقعی دولت و مجلس از صنعت و تولید، یادآور شد: این انتظار از دولت انتظار بزرگ، غیر اصولی و غیرقانونی نیست بلکه کوچکترین خواسته از دولت است تا با توجه به آنچه که کارشناسان در خصوص تعطیلی کارخانجات در بخشهای مختلف کشاورزی، دامپروری و صنعت اظهار می دارند قبل از آنکه مشکلات موجود حادتر شود وارد میدان عمل شود.

وی با هشدار شدید نسبت به واردات بی رویه کالا به کشور که موجب از دست رفتن فرصتهای شغلی بسیاری از جوانان در کشور شده است همچنین بر ضرورت اجرای صحیح قانون هدفمندسازی یارانه ها تاکید کرد و گفت: اکنون قبوض چندین میلیون تومانی حاملهای انرژی بر روی دست صاحبان صنایع سنگینی می کند واز دولت انتظار می رود بر اساس آنچه که نمایندگان مجلس شورای اسلامی مکلف کرده اند که 30 درصد درآمد حاصل از حاملهای انرژی را برای حمایت از صنعت و تولید بکارگیرد آن را اجرایی کرده تا ادامه حیات صنایع کشور با خطر مواجه نشود.

صادق زاده با اشاره به برخی مشکلات کلان کشور از جمله بیکاری و عدم وجود امکانات لازم برای اشتغال خیل عظیم جوانان جویای کار به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی گفت: با در نظر داشتن این نکته که نزدیک به 90 درصد از کارگران جدید در مشاغل دایمی و مستمر اشتغال پیدا نکرده اند، نه تنها امنیت شغلی کارگران را به خطر انداخته بلکه افزایش مفاسد اجتماعی و نیز کاهش شدید ارزش نیروی کار را نیز به همراه داشته است.

وی به بحث طرح اصلاح قانون کار که موجب تشویش و نگرانی جامعه کارگری شده است اشاره کرد و گفت: همواره اعلام کرده ایم هرگونه تصمیمی در رابطه با مسایل کارگری و اصلاح قوانین مرتبط با آن میبایست با مصلحت و مشورت نمایندگان نهادها، گروهها و تشکلات واقعی کارگران صورت پذیرد چرا که این امر به نفع سایر شرکای اجتماعی بوده و از سویی توام با نقص و اشتباهات فراوان خواهد بود.

صادق زاده در ادامه بحث معیشت کارگران را یادآور شد و گفت: اکنون حدود 25 میلیون نفر از جمعیت کشور را کارگران، بازنشستگان و خانوادههای آنان تشکیل می دهد و باید دولت توجه جدی به مسایل رفاهی آنان داشته باشد اما متاسفانه شاهد هستیم در کانونهای تصمیم گیر اقدام جدی در این خصوص صورت نمی گیرد.

وی با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی که به صراحت دولت را مکلف ساخته که حقوق کارگران و بازنشستگان را بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش دهد، خواستار اجرایی شدن آن شد و افزود: متاسفانه دولت بر خلاف نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی که آن را بیش از 12 درصد اعلام کرده، حقوق کارگران را 9 درصد افزایش داده است.

رئیس کانون کارگران بازنشسته تبریز و حومه افزود: در این زمینه هنوز از افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران نیز تاکنون رقمی اعلام نشده و انتظار داریم مصوبه مجلس شورای در جهت افزایش واقعی حقوق بازنشستگان بر اساس نرخ اعلامی باتنک مرکزی مدنظر دولتمردان و مسئولان سازمان تامین اجتماعی باشد.

صادق زاده به موضوع پرداخت مابه التفاوت بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در سال گذشته اشاره کرد و گفت: بر اساس اعلام رسمی و مصوبه پایان سال 89 مجلس شورای اسلامی می بایست این مابهالتفاوت که رقمی بیش از چهار درصد حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران است پرداخت می شد که متاسفانه هیچ اقدامی در این خصوص انجام نشده و بازنشستگان همچنان منتظر هستند.

صادق زاده در ادامه به توسعه ارایه خدمات رفاهی از سوی واحد امور اعضاء خانه کارگر آذربایجانشرقی به کارگران و خانوادههای آن اشاره کرد و گفت: هم اکنون با تلاش های انجام شده تعداد واحدهای ارایه دهنده خدمات با نرخ و تخفیف مناسب به اعضای خانه کارگر استان آذربایجان شرقی از مرز 500 واحد گذشته است.

وی گفت: این واحدها در بخش های مختلف آموزشی، فرهنگی، درمانی، رفاهی، تفریحی، مراکر خرید به ارایه خدمات میپردازند که خدمات آنها با استقبال گسترده همراه بوده و ما در تلاش هستیم این خدمات هم به لحاظ کمی و کیفی آن را توسعه بخشیم.

این گزارش حاکی است در ادامه این نشست موسسه فرهنگی و خدماتی ثامن الائمه (ع) با اهدای لوح تقدیری از تلاشهای حاج کریم صادق زاده دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز در راستای ارایه خدمات شایسته به کارگران و بازنشستگان در راستای اجرایی کردن تفاهمنامه گردشگری و تورهای زیارتی تقدیر کرد.