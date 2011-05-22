جزئیات مربوط به دستگیری 30 جاسوس امریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر ،‌ حیدر مصلحی پس از جلسه عصر امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران افزود: امریکائیها فکر می کردند می توانند روی بعضی افرادی که برای کارهای علمی و تحقیقاتی از کشورخارج می شوند ، سرمایه گذاری کنند.

وی با بیان اینکه امریکائیها در بخش عمده ای از این اقداماتشان نتوانستند جواب بگیرند و اندیشمندان ما نیز در این خصوص هوشیار بودند گفت: اما در حد همین تعداد (30 جاسوس) فریب خوردند و امریکائیها قصد داشتند اطلاعاتی درباره پیشرفت های علمی، نفت و گاز، برق، کشتیرانی، فرودگاهی و گمرک به دست آوردند.

مصلحی با بیان اینکه امریکائیها همچنین به دنبال به دست آوردن نرم افزارهایی از این مجموعه ها بودند افزود: با برنامه ریزی های درست انجام شده و اطلاعاتی خوبی که به دست آوردیم، این مجموعه از اقدامات دشمن از دیدن اطلاعاتی ضربه خورد.

وی همچنین با تشکر از حساسیت بالای مردم کشورمان در پاسخ به سئوالی گفت: در اقدام اخیر آنطوری که امریکائیها می خواستند نتوانستند اطلاعاتی از کشور خارج کنند.

وزیر اطلاعات افزود: یکی از دستاوردهایی اتفاقا امروز به نتیجه رسید این بود که افرادی اعلام کردند که این شبکه جاسوسی به سراغ ما هم آمده بودند و این باعث شد جلوی خرابکاری های دشمن گرفته شود.

مصلحی همچنین در خصوص اقدامات بعدی گفت: اقدامات بعدی شامل بحث های قضایی می شود البته در حوزه فعالیت های اطلاعاتی از نوع فعالیت های حریف به راهکارهایی برای اقدامات بعدی آنان نیز خواهیم رسید.

وزیر اطلاعات همچنین در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه مسئول دولتی دستگیر شده در اقدام اطلاعاتی اخیر چه کسی بوده است افزود:‌مسئول دولتی به آن صورت نیست اما کسانی بوده اند که درباره فعالیتهای علمیشان، امریکائیها طعمه و دام پراکنده بود.

وی در ادامه در پاسخ به سئوالی درباره آخرین اقدامات وزارت اطلاعات علیه شرکت های هرمی گفت: در حال اقداماتی هستیم.

مصلحی همچنین در خصوص علت بازداشت همسر دکتر فاطمی افزود: از کسانی که این موضوع را دنبال کرده اند بپرسید؛ وزارت اطلاعات در جریان این موضوع نبوده است.