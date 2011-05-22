برای راه اندازی نیروگاه بوشهر عجله نکنید

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون عباسی در حاشیه جلسه امشب هیات دولت در خصوص تاریخ راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر افزود: ما قبلا اعلام کردیم تا وقتی نیروگاه بوشهر به طور کامل راه اندازی نشود و روند مثبت در برق رسانی ایجاد نشود، خبر راه اندازی را اعلام نمی کنیم.

وی گفت: هر وقت برق در نیروگاه بوشهر وصل و پایدار شد در خصوص راه اندازی نیروگاه به مردم اطلاع رسانی می کنیم.

عباسی افزود: به صورت منطقی باید برق نیروگاه بوشهر به شبکه وصل شود و وزارت نیرو آن را تایید کند آن وقت می توانیم در خصوص راه اندازی نیروگاه اطلاع رسانی کنیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر آزمایش های مربوط به تزریق در نیروگاه بوشهر در حال انجام است از خبرنگاران خواست در خصوص تاریخ نهایی راه اندازی نیروگاه عجله نکنند.

معاون رئیس جمهور خطاب به خبرنگاران تصریح کرد:‌به ایمنی نیروگاه بیشتر توجه کنید و از مسئولان بخواهید که نیروگاه را به صورت ایمن تر تحویل دهند و راه اندازی کنند.

