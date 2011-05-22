  1. سیاست
  2. سایر
۱ خرداد ۱۳۹۰، ۲۱:۰۳

فریدون عباسی:

برای راه اندازی نیروگاه بوشهر عجله نکنید

برای راه اندازی نیروگاه بوشهر عجله نکنید

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت: هر وقت کارهای راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر به طور کامل انجام شود، خبر راه اندازی را اعلام می کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون عباسی در حاشیه جلسه امشب هیات دولت در خصوص تاریخ راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر افزود: ما قبلا اعلام کردیم تا وقتی نیروگاه بوشهر به طور کامل راه اندازی نشود و روند مثبت در برق رسانی ایجاد نشود، خبر راه اندازی را اعلام نمی کنیم.

وی گفت: هر وقت برق در نیروگاه بوشهر وصل و پایدار شد در خصوص راه اندازی نیروگاه به مردم اطلاع رسانی می کنیم.

عباسی افزود: به صورت منطقی باید برق نیروگاه بوشهر به شبکه وصل شود و وزارت نیرو آن را تایید کند آن وقت می توانیم در خصوص راه اندازی نیروگاه اطلاع رسانی کنیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر آزمایش های مربوط به تزریق در نیروگاه بوشهر در حال انجام است از خبرنگاران خواست در خصوص تاریخ نهایی راه اندازی نیروگاه عجله نکنند.

معاون رئیس جمهور خطاب به خبرنگاران تصریح کرد:‌به ایمنی نیروگاه بیشتر توجه کنید و از مسئولان بخواهید که نیروگاه را به صورت ایمن تر تحویل دهند و راه اندازی کنند.
 

کد مطلب 1318331

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها