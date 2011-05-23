مسافران راه آهن قم جان برلب/ بیابانهای محمدیه پذیرای زائران!

به گزارش خبرنگار مهر، وضعیت ایستگاه محمدیه قم به همه چیز شبیه است جز ایستگاه‌های رایج راه آهن در کشور، این که چرا نام این ایستگاه محمدیه شده است را مسئولان استان نمی‌دانند ولی آنچه مسلم است اگر میدان اعدام در تهران به نام میدان محمدیه تغییر نام یافت، در شهر قم ایستگاه محمدیه مسافران را جان به لب می‌کند.



برای این که رأس ساعت حرکت قطار در محل ایستگاه حاضر و از این بابت هیچ نگرانی نداشته باشی باید یکی دو ساعت قبل از زمان اعلام شده، در میدان راه آهن شهر قم حضور یابی تا بتوانی از سرویس اتوبوس جهت انتقال به ایستگاه محمدیه استفاده کنی.

اگر بتوانی به موقع به سرویس اتوبوس راه آهن برسی، با اتوبوسی مواجه می‌شوی که بسیار فرسوده و مستعمل است و بعد از آن هم مسافر جاده‌ای روستایی، کم عرض، پر پیچ و خم و تاریک می‌شوی. پیش خودت فکر می‌کنی نکند سالی که نکوست از بهارش پیدا است و سفر تو هم از آن سفرهای به یاد ماندنی، آن هم از نوع تلخ و سخت باشد؟



وقتی به سلامت به انتهای جاده برسی می‌توانی امیدوار باشی که شاید ادامه سفر شیرین‌تر از این باشد. اما زمان زیادی نمی‌گذرد که با ورود به ایستگاه راه آهن محقر و کوچکی که بدون‌اندک امکانات رفاهی است، فکر می‌کنی که شاید زود قضاوت کرده ای.



اینجا ایستگاه محمدیه شهر قم است



اینجا ایستگاه محمدیه شهر قم است، شهری زائر پذیر که هر ساله علاوه بر ساکنان خود شهر، افراد زیادی از دیگر نقاط کشور نیز از طریق حمل و نقل ریلی به آن وارد و یا از آن خارج می‌شوند و به واقع می‌توان گفت: بسیاری از کسانی که گذرشان به این مکان می‌خورد، از این همه محدودیت و کمبود از نظر موقعیت، جایگاه، امکانات و وسعت ایستگاه به عنوان محلی برای خوش آمد گویی به مسافران و زائران حضرت معصومه(س) و یا بدرقه آنان ابراز تعجب و البته تأسف و انتقاد می‌کنند، اینجا ایستگاه محمدیه شهر قم است.



چند سالی است که از انتقال ایستگاه مرکزی راه آهن شهر قم به ایستگاه محمدیه می‌گذرد و این درحالی است که به نظر بسیاری، هیچ توجیه منطقی برای این اقدام و انتقال وجود نداشته و با گذشت چندین سال از آن، هنوز مشکلات این مکان به قوت خود باقی است.



از یکی از مسافرانی که در کنار درب ورودی ایستگاه به دیوار تکیه داده و غرق در افکار خود است، چند دقیقه‌ای برای گفت‌و‌گو وقت می‌گیریم و او هم قبول می‌کند.



آقای صادقی که به گفته خود عازم مشهد مقدس است، در گفتگو با خبرنگار مهر، از علت معطلی اش در ایستگاه می‌گوید: به اصرار خانواده یکی دو ساعتی را زودتر آمدیم که مثل دفعه قبل از قطار جا نمانیم، با سرویس راه آهن خود را به ایستگاه رساندیم اما مثل این که قطار این بار تأخیر دارد.

اینجا از هر جهت ضعیف‌تر از ایستگاه‌های شهرهای دیگر است



وی در پاسخ به این سؤال که آیا از امکانات موجود ایستگاه راه آهن قم راضی است یا نه، بیان داشت: مگر می‌شود با وجود این امکانات‌اندک راضی بود، وقتی ایستگاه‌های راه آهن شهرهای دیگر، حتی شهرهای کوچکتر از قم را می‌بینیم، اینجا از هر جهت ضعیف‌تر است نه امکانات رفاهی، نه راه دسترسی و نه شکل و معماری ایستگاه، هیچ کدام مناسب نیست.



راه دسترسی این مکان تا شهر قم مخصوصا برای خانم‌ها واقعا نامناسب است



در کنار یکی دیگر از مسافران که دانشجوی شهر کرمان است می‌نشینیم. خانم صفایی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر از وضعیت موجود ایستگاه محمدیه ابراز تأسف می‌کند و می‌گوید: راه دسترسی این مکان تا شهر قم مخصوصا برای خانم‌ها واقعا نامناسب است، بارها شده زمانی که هوا هنوز تاریک است به ایستگاه رسیدم اما جرأت سوار شدن ماشین‌های شخصی که در این جا هستند را نداشتم و‌ترجیح دادم در هوای سرد زمستان و بدون وسایل گرمایشی هم که شده، در این ایستگاه محقر منتظر روشن شدن هوا بمانم، تازه بعضی وقت‌ها همان خودروی شخصی هم پیدا نمی‌شود.



خانم میانسالی که دو صندلی آن طرف‌تر نشسته بود هم حرف دختر جوان را تصدیق می‌کند و ادامه می‌دهد: یک بار که از خانه پسرم در شهرستان ‌برمی‌گشتم، شب به ایستگاه رسیدم خبری از سرویس راه آهن نبود، بنابراین سوار یک ماشین شخصی شدم اما نمی‌دانید با چه‌ترس و استرسی به خانه رسیدم.



وی ادامه داد: مسیر بین ایستگاه محمدیه تا شهر قم آنقدر تاریک و خلوت بود که من مدام سرم را به این طرف و آن طرف می‌چرخاندم و مسیر را کنترل می‌کردم تا نکند راننده از جاده منحرف شود و تمام مدت هم تلفن همراه خود را آماده در دستم گرفته بودم تا در موقع ضرورت شماره‌ای بگیرم و طلب کمک کنم.



خانم بابایی اضافه کرد: وقتی هم که به مقصد رسیدم، راننده به بهانه این که شب بوده است و کرایه‌ها دو برابر، کرایه بیشتری گرفت.



در همین رابطه سخنگوی شورای اسلامی شهر قم نیز در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: یکی از انگیزه‌های اصلی در انتقال و جابه‌جایی ایستگاه راه آهن از داخل شهر قم به خارج از آن که چند سال قبل اتفاق افتاد، کاهش‌تردد قطارها در داخل شهر اعلام شد که متأسفانه ورود قطارهای سنگین و باربری که قطعا مزاحمت و مشکلات بیشتری نسبت به قطارهای مسافربری دارند،کماکان در داخل شهر قم ادامه دارد.

ایستگاه محمدیه نه در شأن مردم و نه در خور جایگاه مسئولان قم



حسن بختیاری همچنین وضعیت ایستگاه محمدیه را نه در شأن مردم و نه درخور جایگاه مسئولان شهر قم دانست و تصریح کرد: مسئولانی که به فکر استفاده از ظرفیت توریسم مذهبی در شهر قم هستند با کدام منطق پیاده شدن مسافران زن و مرد و کودک و پیر را در سرمای زمستان و نیمه شب در بیابان محمدیه، توجیه می‌نمایند.



وی با بیان این که چرا باید آبروی شهر قم به دلیل تصمیمات نسنجیده و تک بعدی برخی‌ها، در بین مردم سراسر ایران و زائران خارجی زایل گردد، خاطر نشان کرد: مسئولان اگر دغدغه مشکلات و زحمات رفت و آمد مردم از محل ایستگاه محمدیه را ندارند، لااقل باید به خاطر حفظ آبروی کاری و استانی خود فکری کنند.



همچنین یکی از اعضای شورای اسلامی شهر قم در گفتگو با خبرنگار مهر از مدیریت خارج از استان راه آهن قم انتقاد کرد و گفت: عدم تمرکز مدیریت راه آهن شهر قم در داخل استان و استقرار افراد تصمیم گیرنده در این خصوص در خارج از استان، باعث شده تا این اشخاص با مقتضیات شهری قم آشنا نباشند و در نتیجه تصمیمات مناسب و بموقعی اتخاذ نشود.



طوبی حجازی اضافه کرد: برای مثال ما در مورد مباحث عمرانی از جمله بازگشایی‌ها، تصمیم گیری بر سر ضرورت احداث زیرگذر و روگذرها بر روی ریل راه آهن و ... به دلیل این که مدیریت راه آهن در شهر قم متمرکز نیست دچار مشکل هستیم و این باعث شده تا تصمیم گیری بر سر آنها با صرف وقت و مشکلات زیادی همراه باشد.



وی در ادامه با اشاره به انتقال ایستگاه مرکزی راه آهن از داخل شهر قم به ایستگاه محمدیه بیان داشت: این تصمیم بدترین تصمیم ممکن بود به دلیل این که این کار هم بار اقتصادی را به جهت تأمین سرویس رفت و برگشت تحمیل کرد و از همه مهم‌تر ایستگاه موجود به دلیل عدم امکانات و مکان مناسب آرامش را از مسافران و مردم گرفت.



نه توجیه امنیتی و نه توجیه اقتصادی؛ هیچ کدام



حجازی خاطر نشان کرد: همیشه در تصمیم گیری‌های کلان دو مطلب باید مد نظر قرار گیرد، یکی امنیت و آرامش مردم و دیگر نگاه اقتصادی و بحث بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها، که متأسفانه هیچ کدام از این دو مورد در این اقدام لحاظ نشد.



رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر قم در ادامه گفت: این برای مدیریت استان یک نقص است که حتی عادی‌ترین مردم هم به این امر معتقد هستند که به جای انتقال ایستگاه مسافربری مرکزی به خارج شهر، باید قطارهای باربری را از داخل شهر جمع می‌کردند.



وی با بیان این که مسئولیت حل این مشکلات بر عهده مدیریت کلان استان است، خاطر نشان کرد: مسئولان نباید منتظر این باشند که اتفاق بدی بیفتد و بعد به فکر بیفتند بلکه باید برای جداسازی مدیریت راه آهن استان قم از استان مرکزی و تمرکز مدیریت آن در قم اقدام نمایند و تا مسئولان استان این را به عنوان یک مطالبه دنبال نکنند حل نخواهد شد.



انتقاد نماینده قم از عدم مدیریت مستقل راه آهن در استان



همچنین یکی از نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی چند روز قبل با انتقاد از مدیریت راه آهن استان قم از استان مرکزی گفت: در حالی که خط راه آهن قم شاهراه ۱۷ استان و واصل جنوب به شمال کشور است دارای مدیریت مستقل در استان نیست و همین مسأله موجب بروز مشکلات عدیده برای مردم شده است.



حجت‌الاسلام علی بنایی با اشاره به این که مردم بار‌ها با تأخیر و نبود قطار در استان روبه‌رو شده‌اند، امکانات استانی را برای راه‌آهن قم ناکافی دانست و تأکید کرد: به دلیل عدم تخصیص اعتبار مجزا برای استان، همواره راه‌آهن قم با مشکلات رفاهی مواجه بوده است.



عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس همچنین راه‌آهن را از اصلی‌ترین وسایل حمل و نقل عمومی برای قم دانسته و وضعیت خدمات‌رسانی به مردم را با عنایت به موقعیت و جمعیت قم ناکافی ارزیابی کرده بود.



در حالی که بسیاری در قم تنها راه چاره رفع مشکلات و کمبودهای حمل و نقل ریلی استان را بومی شدن و تمرکز مدیریت آن در داخل استان می‌دانند، مدیر کل راه آهن اراک در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما بیان می‌کند: این موضوع کاملا روشن است و دلیلی وجود ندارد که مدیریت راه آهن به صورت مجزا در هر استانی وجود داشته باشد برای مثال اگر شما بخواهید از خدمات بانکی استفاده کنید حتما به شعبه مرکزی آن مراجعه می‌نمایید یا این که نه، در هر شعبه از آن بانک، به راحتی می‌توانید کار خود را انجام دهید.

تشکیلات اداری در حد نیاز در استان قم پیش بینی شده است



عبدالله عامری در ادامه با بیان این که از نظر تشکیلات اداری در حد نیاز در استان قم پیش بینی شده است، اضافه کرد: این امر به گونه‌ای است که معاونین ادارات عملیاتی،کارشناسان و مسئولان ادارات پشتیبانی در قم مستقر بوده و خدمات لازم را تحت پوشش مستقیم مدیر کل، طبق ضوابط تفویض شده ارائه می‌کنند.



وی با اشاره به این که هیچ گاه در تصمیم گیری‌ها و اجرای پروژه‌های عمرانی مربوطه در استان قم تعللی صورت نمی‌گیرد، خاطر نشان کرد: اعتبارات در رابطه با حمل و نقل ریلی به صورت منطقه‌ای اختصاص پیدا می‌کند و نه استانی، همچنین معاونت فنی اداره کل راه آهن اراک به عنوان سرپرست تیم مستقر در قم است و عملیات اجرایی و اداری توسط آن معاونت هماهنگ و انجام می‌شود.



عامری افزود: در بحث توسعه و عمران زیرساخت‌ها، همواره به طور متوازن اعتبارات و امکانات در طول محور اداره کل تقسیم می‌شود و تعریف سه پروژه از جمله اتصال ایستگاه محمدیه به ایستگاه ساقه با توسعه شبکه ریلی به طول 39 کیلومتر در سال 85 و طرح در دست اجرای ساماندهی خطوط ریلی قم و مسیر ایستگاه جدید سپررستم ـ گارمانوری ـ انشعاب به طول 51کیلومتر و به صورت دو خطه که سبب عدم ورود قطارهای باربری به محدوده شهری قم خواهد شد و هم اکنون پیشرفت بین 70 تا 90 درصد دارد، نشان دهنده این موضوع است و در صورت تأمین اعتبار مالی به سرعت به اتمام خواهد رسید.



وی همچنین در خصوص طرح جمع آوری خطوط ریلی از داخل شهر قم گفت: این طرح به عنوان ساماندهی خطوط ریلی تعریف شده است و ما در اکثر کشورهای دنیا نیز شاهد این هستیم که خطوط ریلی از داخل شهرها عبور می‌کنند اما محدوده اطراف آنها ساماندهی شده‌اند.



مردم مانع از دیوار و فنس کشی در حریم راه آهن شهر قم می‌شوند



مدیر کل راه آهن اراک افزود: در صورت برخورد منجر به فوت در خطوط ریلی داخل شهرها، ما در حدود 2 ساعت توقف قطار را داریم و این امر تبعات اجتماعی زیادی را نیز به همراه دارد، به همین دلیل ما اقدام به دیوار و فنس کشی حریم خطوط ریلی در داخل شهر قم کردیم اما متأسفانه مردم در این کار همکاری لازم را ندارند و مانع کار می‌شوند.



وی در بخش دیگری از سخنان خود به دلایل و توجیهات انتقال ایستگاه مرکزی راه آهن شهر قم به ایستگاه محمدیه اشاره کرد و گفت: این کار به دلیل گسترش شبکه خطوط ریلی کشور بر مبنای اتصال مبادی و مقاصد حمل و نقل کالا و جابه‌جایی مسافر، نیازهای صنعت حمل و نقل کشور، شرایط اقلیمی، شیب و فراز و طول خطوط انجام گرفته و به صورت تمام و کمال از تقسیمات کشوری تبعیت می‌کند و بر اساس نقشه توپوگرافی این جانمایی انجام شده است.



عامری همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا هیچ امکان دیگری در انتخاب این جانمایی برای مثال عوارضی قم ـ تهران نبود بیان داشت: در حال حاضر طرح مطالعاتی استقرار ایستگاه راه آهن قم در محل عوارضی در دست انجام است و در صورتی که توجیه داشته باشد این جابه‌جایی در کمیته ایستگاه‌ها مصوب و با تأمین اعتبار کار آغاز می‌گردد، اما این کار بالای 5 میلیارد تومان هزینه نیاز دارد.



قرار بود استانداری و شهرداری قم هزینه جابه‌جایی مسافر را تقبل کنند



وی در ادامه و در جواب این که مشکلات بسیاری در ایستگاه محمدیه وجود دارد که بعد از گذشت چند سال هنوز نیز به قوت خود باقی است، اظهار داشت: ایستگاه محمدیه در تاریخ 15 خرداد ماه سال 85 راه‌اندازی شد و در آن موقع طبق تفاهم نامه‌ای قرار شد بعد از گذشت 2 ماه از تاریخ راه‌اندازی، شهرداری و استانداری قم هزینه‌های سرویس راه آهن به منظور جابه‌جایی مسافر را تقبل کنند.



مدیر کل راه آهن اراک افزود: اما از آن زمان تا کنون و با گذشت 5 سال این کار هنوز اجرایی نشده و تا این لحظه اداره کل راه آهن اراک همچنان هزینه‌ها را تأمین می‌کند و این کار با توجه به این که حدود هفت هشت دستگاه اتوبوس کار سرویس دهی را انجام می‌دهند، ماهانه 22 میلیون تومان برای ما هزینه دارد به علاوه بخشی از کار هم توسط شرکت‌های پیمانکار و از طریق خودروهای سواری و ون انجام می‌گیرد.



وی گفت: با وجود این همواره سعی بر این بوده تا مشکلات این ایستگاه حل شود و در این راستا اقداماتی نیز صورت گرفته است، برای مثال برای انتقال آب شیرین به آن مکان، در حدود 6 کیلومتر با هزینه95 میلیون تومان لوله گذاری شد، همچنین برای تأمین بیشتر امنیت مسافران، پاسگاهی در متراژ 130 متر مربع زیربنا در آنجا در حال ساخت می‌باشد، به علاوه اقدامات خوبی نیز برای توسعه فضای سبز محدوده ایستگاه انجام گرفته است.



عامری با اشاره به نامناسب بودن راه دسترسی به ایستگاه محمدیه گفت: در این رابطه نیز وزارت راه و‌ترابری، موظف شده است تا نسبت به تأمین روشنایی و تعریض مسیر منتهی به ایستگاه اقدام نماید.



برخلاف ادعای مسئولان؛ مشکلات به قوت خود باقی و مردم ناراضی



حال سؤال این است، چگونه است که با وجود ادعای انجام کارهای خدماتی و رفاهی در ایستگاه محمدیه از سوی مسئولان امر، هنوز تعداد زیادی از مسافرانی که از این ایستگاه‌تردد می‌کنند از نبود و یا کمبود امکانات موجود ایستگاه مثل عدم وجود راه دسترسی مناسب، دوری راه، نبود وسایل نقلیه‌ایمن و مناسب، عدم وجود سالن انتظار با فضای کافی و در خور شهروندان و زائران شهر قم، نبود سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی مناسب در سالن ایستگاه، نامناسب بودن محیط اطراف ایستگاه و ... ابراز نارضایتی می‌کنند.

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گزارش از الهام رحیمی

